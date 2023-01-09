marți, 23 septembrie 2025

Lorena Lupu – actriță, scriitoare sau vedetă de scandal?

Lorena Lupu este unul dintre acele personaje care reușesc să atragă atenția mai mult prin controverse decât prin consistența carierei artistice. Absolventă de actorie, prezentă sporadic pe scenele de teatru independent, scriitoare de proză cu accente erotice și blogger cu o retorică acidă, ea s-a transformat de-a lungul timpului într-un fenomen polarizant. Pentru unii, reprezintă o voce sinceră, necosmetizată; pentru alții, o artistă care și-a sacrificat credibilitatea pentru câteva minute de scandal mediatic.

Deși are la activ spectacole precum Povestiri din Miserupia sau texte cu intenții sociale – împotriva traficului de carne vie, de pildă – impactul lor artistic a rămas limitat. Nu s-a impus niciodată pe scenele teatrelor consacrate, nu a jucat roluri memorabile în repertoriul clasic, iar notorietatea sa provine mai degrabă din reclame provocatoare, apariții televizate sau texte de blog decât din performanțe teatrale solide.

Scriitura ei, de la Trollywood la Dona Juana, a fost descrisă ca directă, frustă, centrată pe experiențe personale și limbaj îndrăzneț. Dar ceea ce pentru unii cititori e sinceritate brutală, pentru alții este dovadă de superficialitate și autoexhibiție literară. Dincolo de câteva aprecieri punctuale, Lupu nu a reușit să devină un nume de greutate în literatura română contemporană.

Controversele au venit la pachet: de la reclama scandaloasă pentru o agenție de videochat, până la prestația de la iUmor, în care a mizat pe șoc și pe exagerare. Aparițiile în emisiuni tabloide, declarațiile despre o viață plină de „prostii”, precum și autoexpunerea constantă pe rețelele sociale au consolidat percepția că artista mizează mai mult pe scandal decât pe artă.

Imaginea publică a Lorenei Lupu este, așadar, una fracturată. Își asumă onest vulnerabilitățile, vorbește deschis despre traume și greșeli, dar în același timp această transparență este folosită ca instrument de autopromovare. Pentru spectatorul clasic, obișnuit să vadă un actor consacrat prin roluri, Lupu rămâne o apariție exotică, greu de încadrat: nici vedetă mainstream, nici actriță respectată în teatrul instituțional.

De ce este contestată? Pentru că, în ciuda discursului curajos și a temelor sociale invocate, se vede mai mult intenția de a provoca decât capacitatea de a construi un demers artistic matur. Pentru că notorietatea ei se bazează pe episoade virale și declarații șocante, nu pe recunoașterea criticilor sau pe succesul la publicul de teatru. Și pentru că, la final, rămâne întrebarea esențială: Lorena Lupu vrea să fie actriță sau vrea doar să fie văzută?