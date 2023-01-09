Liga Florilor, etapa 1: Dunărea Brăila – SCM Râmnicu Vâlcea 23-22. Debut cu scandal și atac ezitant

marți, 2 septembrie 2025

SCM Râmnicu Vâlcea a pierdut la limită primul meci al sezonului din Liga Florilor, scor 22-23, pe terenul Dunării Brăila. Partida a fost umbrită de un arbitraj contestat, cu decizii care au influențat finalul și au alimentat nemulțumirile legate de calitatea arbitrajelor din handbalul românesc.

Deși au dat dovadă de determinare și au revenit în joc pe final, vâlcencele au plătit pentru numeroasele erori din atac și pentru lipsa de omogenitate. Jucătoarele noi, Gautschi și Madsen, încă nu sunt integrate complet în mecanismul echipei, iar faza ofensivă are nevoie de mai multă consistență.

Antrenorul Florentin Pera a acuzat vicierea rezultatului printr-un 7 metri neacordat la ultima fază, dar a subliniat și problemele de concentrare din atac. „Meritam măcar un egal. Avem potențial, dar e nevoie de muncă și omogenitate”, a declarat acesta.

De partea cealaltă, danezul Jan Leslie s-a declarat mulțumit de victorie și de aportul fanilor brăileni: „Am dominat 45 de minute, dar finalul a fost complicat. Important este că am câștigat, într-un campionat unde oricine poate bate pe oricine”.

Pentru SCM Râmnicu Vâlcea urmează duelul cu CSM Galați și apoi confruntarea de foc cu Rapid București, un prim test major al începutului de sezon.