Lansarea volumului „Strălucește peste noi, Doamne, slava Ta!” al Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului

Evenimentul va avea loc la Sala „Iosif Episcopul” a Centrului Cultural „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica”.

„Strălucește peste noi, Doamne, slava Ta!” apare la Editura „Praxis” a Arhiepiscopiei Râmnicului, în cadrul Colecției „Verba Hierarchiae”, și reprezintă o încredințare a faptului că „prin umplerea cu sfințenia care vine de sus, viața omului se preface, se înnoiește și crește în asemănarea cu Dumnezeu. Îndumnezeirea după care aspiră omul, creat după chipul lui Dumnezeu şi în vederea asemănării cu El, nu se produce după fire, adică în mod natural, ci după har, prin realizarea virtuţii ca deprindere statornică de a face lucrător harul prin credinţă şi fapte bune.

Îndumnezeirea omului se identifică, așadar, cu participarea la viața lui Dumnezeu. Prin comuniune cu Dumnezeu, viața unui om sfânt devine văzătoare de Dumnezeu sau îndumnezeită. Cel îndumnezeit devine purtător de Dumnezeu”.