Lansarea volumului „Strălucește peste noi, Doamne, slava Ta!” al Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului

„Strălucește peste noi, Doamne, slava Ta!” a apărut la Editura „Praxis” a Arhiepiscopiei Râmnicului, în cadrul Colecției „Verba Hierarchiae”, și reprezintă o încredințare a faptului că „prin umplerea cu sfințenia care vine de sus, viața omului se preface, se înnoiește și crește în asemănarea cu Dumnezeu. Îndumnezeirea după care aspiră omul, creat după chipul lui Dumnezeu şi în vederea asemănării cu El, nu se produce după fire, adică în mod natural, ci după har, prin realizarea virtuţii ca deprindere statornică de a face lucrător harul prin credinţă şi fapte bune.

Îndumnezeirea omului se identifică, așadar, cu participarea la viața lui Dumnezeu. Prin comuniune cu Dumnezeu, viața unui om sfânt devine văzătoare de Dumnezeu sau îndumnezeită. Cel îndumnezeit devine purtător de Dumnezeu”, a spus Chiriarhul Râmnicului.

Evenimentul de lansare a volumului a prilejuit susținerea unui recital la pian și nai, din muzică clasică, georgiană și românească, de către părintele ieromonah Calinic Perciun și tânăra Alexandra Petrică.

În cadrul manifestării culturale, a fost subliniat faptul că „lansarea unui volum de studii teologice reprezintă nu doar o împlinire intelectuală pentru autor, ci și o bucurie, o inspirație, pentru toți aceia care se deschid către luminile cunoașterii dumnezeiești.

Vorbind despre noul proiect editorial, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a amintit că acesta se alătură primelor două volume din colecția „Verba Hierarchiae”, care au o oferit o amplă exegeză și tâlcuire duhovnicească rugăciunilor „Tatăl nostru” și „Împărate ceresc”, accentuând necesitatea unei înțelegeri profunde a adevărurilor dumnezeiești, având scop transformarea interioară a omului, prin virtuți, expresii ale iubirii de Dumnezeu și de aproapele”.

Rolul acestora în creșterea duhovnicească este prezentat în volumul „Strălucește peste noi, Doamne, slava Ta!”