ISIRIDE ENERGY, acuzată de fraudă de către ELECTROVÂLCEA SRL: a retras peste 2 milioane lei în numerar chiar înainte de a intra în insolvență

vineri, 26 septembrie 2025

Creditorul ELECTROVÂLCEA SRL acuză compania ISIRIDE ENERGY SRL, controlată de afaceristul Florin Brăgău, că a retras peste 2 milioane lei în numerar chiar înainte de a intra în insolvență.

Documentele depuse la dosar arată că sumele nu au fost folosite pentru plata datoriilor, ci pentru a bloca executările silite, ceea ce ar putea constitui tentativă de fraudă conform Legii 85/2014 și Codului Penal.

Deși acuzațiile sunt grave, ANAF-ul și administratorul judiciar VIZAL CONSULTING IPURL nu au sesizat organele de anchetă. Între timp, activitatea ar fi fost „mutată” pe firma UVS DRUM CONSTRUCT SRL, lăsând creditorii cu pierderi uriașe.

Întrebarea rămâne: cum poate fi tolerată o astfel de schemă, în dauna creditorilor și a statului?

Tiberiu Pîrnău