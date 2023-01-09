Investiție de MILIOANE DE EURO! Vlad Gutău și asociații lansează un nou proiect rezidențial în Râmnicu Vâlcea: Știrbei Vodă Residence

sâmbătă, 13 septembrie 2025

Continental Properties SRL lansează un nou proiect rezidențial în Râmnicu Vâlcea: Știrbei Vodă Residence

Râmnicu Vâlcea – Dezvoltatorul imobiliar Continental Properties SRL, firmă cu rezultate financiare spectaculoase și în care figurează ca acționar Vlad Gutău, fiul primarului Mircia Gutău, pregătește un nou proiect ambițios: Știrbei Vodă Residence.

Localizare premium

Ansamblul rezidențial este amplasat lângă Parcul Zăvoi, la câțiva pași de centrul orașului și în imediata apropiere a râului Olănești, oferind atât acces rapid la principalele puncte de interes din Râmnicu Vâlcea, cât și o priveliște spectaculoasă spre zona Capela.

Un bloc modern de 5 etaje

Proiectul prevede construcția unei clădiri rezidențiale elegante, cu apartamente spațioase de 1, 2 și 3 camere, gândite pentru a îmbina confortul urban cu rafinamentul finisajelor premium.

🔑 Facilități și avantaje

Livinguri luminoase și generoase

Bucătării moderne și funcționale

Dormitoare confortabile

2 băi la apartamentele de 3 camere

Locuri de parcare dedicate

Finisaje de calitate superioară

Spații verzi amenajate

Prețuri competitive și investiție sigură

Continental Properties SRL, companie cu o cifră de afaceri de peste 44 milioane lei în 2024 și un profit net de 11 milioane lei, promite un raport excelent calitate-preț, consolidându-și statutul de jucător puternic pe piața imobiliară din Vâlcea.

Contact și detalii

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul oficial 👉 www.stirbeivoda.ro

Telefon: +40 727 162 656

Știrbei Vodă Residence nu este doar un nou bloc de apartamente – este o investiție într-un stil de viață modern, urban și elegant, în inima Râmnicului.

Structura de acționariat și management - Continental Properties SRL

Firma este controlată de trei asociați, fiecare cu câte o treime din capital:

Vlad Gutău – 33,34%

Nicolae-Marius Smarandoiu – 33,33% (???!!!)

Constantin Dumitrescu – 33,33% (dezvoltator imobiliar din Vâlcea cu vastă experiență!)

Toți trei figurează și ca administratori ai societății. Ei dețin, în paralel, mai multe companii din domeniul imobiliar, turism sau servicii, precum Riv Estate SRL, D&D Estate SRL, Dumitrescu Imobiliare SRL sau Jordy Tours SRL, consolidând astfel un grup de interese cu ramificații în mai multe sectoare.