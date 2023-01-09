Investigație explozivă: cine răspunde pentru lipsa de securitate a hidrocentralelor din Vâlcea și toată țara?! Obiective strategice, nepăzite de Jandarmerie și Armata Română!

sâmbătă, 27 septembrie 2025

Dezvăluire-șoc: Hidrocentralele României, obiective strategice, lăsate fără pază de stat!

În plin război la granițele României și într-un context geopolitic extrem de fragil, autoritățile statului român lasă hidrocentralele – coloana vertebrală a sistemului energetic național – complet vulnerabile. Documente oficiale obținute de Ziarul de Vâlcea demonstrează negru pe alb: Jandarmeria Română nu are atribuții de pază pentru aceste obiective strategice, iar securitatea lor este lăsată, de facto, în grija angajaților Hidroelectrica.

Cu alte cuvinte, fortărețele energetice ale României sunt păzite… de muncitorii care lucrează în hidrocentrale!

Hidrocentrala Râureni – vulnerabilă în fața oricărei amenințări

Într-un răspuns oficial transmis redacției noastre, Jandarmeria recunoaște: hidrocentralele nu sunt incluse în categoria obiectivelor păzite de efectivele Ministerului de Interne. Acestea sunt protejate doar de un „regim intern de securitate” stabilit de conducerea Hidroelectrica. Practic, nu există niciun cordon real de protecție armată în jurul hidrocentralelor din Vâlcea, fie că vorbim de Râureni, Turnu, Gura Lotrului sau Brădișor.

Cine asigură paza? Muncitorii Hidroelectrica! Electricieni, mecanici și personal tehnic care, pe lângă sarcinile zilnice de exploatare a centralelor, sunt puși și să oprească eventuali intruși. O abordare care frizează amatorismul și care, în orice scenariu de criză, ar putea duce la un dezastru național.

Bogdan Badea, director Hidroelectrica

Un context geopolitic exploziv

În timp ce Ucraina își apără cu sânge infrastructura energetică bombardată de armata rusă, România – stat membru NATO și UE – își lasă propriile hidrocentrale, de importanță vitală pentru securitatea națională, fără pază militară sau polițienească.

Oricine ar putea pătrunde în aceste perimetre și ar putea sabota echipamentele critice. Consecințele? Prăbușirea sistemului energetic național, pene de curent în lanț, colaps economic și panică socială.

Statul ridică din umeri

Jandarmeria pasează responsabilitatea către Hidroelectrica, iar legea este redactată într-un mod care lasă loc la interpretări și la „spălarea pe mâini”. Hidrocentralele, investiții de miliarde de euro, sunt expuse, nepăzite și tratate ca niște simple fabrici de pâine.

De ce nu sunt incluse hidrocentralele pe lista obiectivelor cu paza asigurată de stat? Cine are interesul să mențină această vulnerabilitate?

Un semnal de alarmă

România nu-și poate permite luxul de a lăsa la voia întâmplării infrastructura energetică strategică. Este nevoie urgentă de un plan național de securizare a hidrocentralelor, cu implicarea armatei, jandarmeriei și a serviciilor de informații.

Altfel, riscăm ca mâine să aflăm, prea târziu, că energia unei țări întregi poate fi oprită printr-un simplu act de sabotaj, facilitat chiar de nepăsarea statului.

Ziarul de Vâlcea va continua investigația privind securitatea infrastructurii energetice din județ și din întreaga țară. Cine răspunde pentru aceste vulnerabilități? Vom afla împreună.

Tiberiu Pîrnău