Intervenție de urgență în Vâlcea: bărbat salvat dintr-o fântână de 15 metri

duminică, 21 septembrie 2025

Un incident grav s-a petrecut sâmbătă, 20 septembrie, în comuna Grădiștea, județul Vâlcea. Un bărbat a căzut într-o fântână și a rămas blocat la aproximativ 15 metri adâncime.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Stației Grădiștea, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD.

„Misiune reușită de salvare a unui bărbat de la o adâncime de 15 metri, în localitatea Grădiștea! Salvatorii vâlceni au intervenit rapid și, prin tehnici specifice, au reușit extragerea persoanei într-un timp foarte scurt”, a transmis ISU Vâlcea.

Bărbatul a fost scos conștient și cooperant, fiind evaluat medical de paramedici. Acesta a refuzat transportul la spital.

Din fericire, misiunea s-a încheiat fără complicații, iar omul se află în afara oricărui pericol.