Inspectorii ITM Vâlcea au "orbit" chiar lângă Primăria Râmnicului: muncitorii de pe șantierul unui bloc nou lucrează fără echipament de protecție

vineri, 5 septembrie 2025

Inspectorii ITM Vâlcea au "orbit" chiar lângă Primăria Râmnicului: muncitorii de pe șantierul unui bloc nou lucrează fără echipament de protecție

În timp ce autoritățile dau lecții despre siguranța la locul de muncă, realitatea din Râmnicu Vâlcea dovedește contrariul. În plin centrul municipiului, chiar lângă sediul Primăriei, se ridică un imobil de apartamente D+P+6E retras, cu spații comerciale la parter, iar muncitorii de pe șantier lucrează fără echipamente de protecție, în dispreț total față de lege și normele de securitate.

Proiectul aparține SC AS TRANS SRL, beneficiarul investiției, fiind proiectat de SOPHCAD PROJECT SRL și executat de SC DELCEA CONSTRUCT SRL. Autorizația de construire, nr. 537/8802, a fost emisă pe 16.07.2024 de Primăria Râmnicu Vâlcea. Lucrările sunt prevăzute să dureze 36 de luni, cu începere la 04.11.2024 și finalizare la 04.11.2027.

Cu toate acestea, încă din primele faze de organizare a șantierului, normele de protecția muncii sunt ignorate. Muncitorii nu poartă căști, hamuri sau încălțăminte corespunzătoare, iar riscurile la care sunt expuși sunt evidente pentru orice trecător.

Responsabilitatea de a impune respectarea legii revine Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea, însă instituția pare complet absentă. Inspectorii ITM, care ar trebui să verifice și să sancționeze neregulile, se fac că nu văd realitatea, deși șantierul se află la câțiva pași de birourile autorităților locale.

Indiferența ridică semne de întrebare: de ce ITM Vâlcea nu ia măsuri acolo unde pericolul este vizibil cu ochiul liber? Cum este posibil ca, într-un șantier central, normele să fie călcate în picioare sub privirile tuturor?

Dacă inspectorii nu intervin acum, când pericolele sunt evidente, ce se va întâmpla pe măsură ce construcția avansează? În cazul unui accident grav, răspunderea nu poate fi aruncată doar pe umerii muncitorilor. Vinovați sunt și cei care au obligația legală să prevină tragediile, dar aleg să închidă ochii.