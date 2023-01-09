Înscrierile au început! Școala de Mediu pentru Jurnaliști – ediția a V-a, 13-16 noiembrie, Vaideeni (Vâlcea)

marți, 9 septembrie 2025

Înscrierile au început! Școala de Mediu pentru Jurnaliști – ediția a V-a, 13-16 noiembrie, Vaideeni (Vâlcea)

Rețeaua pentru Natură Urbană lansează cea de-a cincea ediție a Școlii de Mediu pentru Jurnaliști, eveniment ce va avea loc între 13 și 16 noiembrie 2025, la Vaideeni, județul Vâlcea.

Scopul programului este de a sprijini apariția constantă a unor știri, anchete și materiale de presă relevante despre mediu.

Temele ediției din acest an:

  1. Relația dintre ariile naturale protejate și dezvoltarea locală.

  2. Soluții bazate pe natură în România – cum le putem aplica mai rapid și mai eficient?

  3. Pădurile viitorului: cum le pregătim pentru schimbările climatice?

  4. Cum pot fi reduse conflictele dintre oameni și urși?

Activități practice

Ca și la edițiile trecute, participanții vor merge pe teren:

  • vor întâlni antreprenori locali care beneficiază de existența Parcului Național Buila-Vânturarița;

  • vor participa la drumeții prin pădure, pentru a observa exemple de exploatare forestieră conformă și utilizarea tehnologiei digitale pentru monitorizarea pădurilor (SUMAL).

Detalii pentru înscriere

  • Înscrierile sunt deschise până la 6 octombrie 2025, prin completarea formularului online: Formular de înscriere

  • Sunt disponibile 10 locuri, selecția făcându-se în funcție de motivația exprimată.

  • Organizatorii asigură transport, cazare și masă. Gazda ediției: Horses Nest (horsesnest.com).

Proiectul este susținut de BRD Groupe Société Générale, în cadrul programului Comunități urbane și rurale împreună pentru dezvoltare durabilă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

    • © 2025 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe