Înscrierile au început! Școala de Mediu pentru Jurnaliști – ediția a V-a, 13-16 noiembrie, Vaideeni (Vâlcea)

marți, 9 septembrie 2025

Înscrierile au început! Școala de Mediu pentru Jurnaliști – ediția a V-a, 13-16 noiembrie, Vaideeni (Vâlcea)

Rețeaua pentru Natură Urbană lansează cea de-a cincea ediție a Școlii de Mediu pentru Jurnaliști, eveniment ce va avea loc între 13 și 16 noiembrie 2025, la Vaideeni, județul Vâlcea.

Scopul programului este de a sprijini apariția constantă a unor știri, anchete și materiale de presă relevante despre mediu.

Temele ediției din acest an:

Relația dintre ariile naturale protejate și dezvoltarea locală. Soluții bazate pe natură în România – cum le putem aplica mai rapid și mai eficient? Pădurile viitorului: cum le pregătim pentru schimbările climatice? Cum pot fi reduse conflictele dintre oameni și urși?

Activități practice

Ca și la edițiile trecute, participanții vor merge pe teren:

vor întâlni antreprenori locali care beneficiază de existența Parcului Național Buila-Vânturarița;

vor participa la drumeții prin pădure, pentru a observa exemple de exploatare forestieră conformă și utilizarea tehnologiei digitale pentru monitorizarea pădurilor (SUMAL).

Detalii pentru înscriere

Înscrierile sunt deschise până la 6 octombrie 2025 , prin completarea formularului online: Formular de înscriere

Sunt disponibile 10 locuri , selecția făcându-se în funcție de motivația exprimată.

Organizatorii asigură transport, cazare și masă. Gazda ediției: Horses Nest (horsesnest.com).

Proiectul este susținut de BRD Groupe Société Générale, în cadrul programului Comunități urbane și rurale împreună pentru dezvoltare durabilă.