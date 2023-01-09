Înscrierile au început! Școala de Mediu pentru Jurnaliști – ediția a V-a, 13-16 noiembrie, Vaideeni (Vâlcea)

Rețeaua pentru Natură Urbană lansează cea de-a cincea ediție a Școlii de Mediu pentru Jurnaliști, eveniment ce va avea loc între 13 și 16 noiembrie 2025, la Vaideeni, județul Vâlcea.
Scopul programului este de a sprijini apariția constantă a unor știri, anchete și materiale de presă relevante despre mediu.
Relația dintre ariile naturale protejate și dezvoltarea locală.
Soluții bazate pe natură în România – cum le putem aplica mai rapid și mai eficient?
Pădurile viitorului: cum le pregătim pentru schimbările climatice?
Cum pot fi reduse conflictele dintre oameni și urși?
Ca și la edițiile trecute, participanții vor merge pe teren:
vor întâlni antreprenori locali care beneficiază de existența Parcului Național Buila-Vânturarița;
vor participa la drumeții prin pădure, pentru a observa exemple de exploatare forestieră conformă și utilizarea tehnologiei digitale pentru monitorizarea pădurilor (SUMAL).
Înscrierile sunt deschise până la 6 octombrie 2025, prin completarea formularului online: Formular de înscriere
Sunt disponibile 10 locuri, selecția făcându-se în funcție de motivația exprimată.
Organizatorii asigură transport, cazare și masă. Gazda ediției: Horses Nest (horsesnest.com).
Proiectul este susținut de BRD Groupe Société Générale, în cadrul programului Comunități urbane și rurale împreună pentru dezvoltare durabilă.
