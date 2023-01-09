Info Plus Service, firmă abonată la fondurile PNRR: trei contracte cu Primăria Râmnicu Vâlcea într-o singură zi, peste 2,8 milioane lei din banii europeni

Infoplus Service, firmă abonată la fondurile PNRR: trei contracte cu Primăria Râmnicu Vâlcea într-o singură zi, peste 2,8 milioane lei din banii europeni

Primăria Râmnicului a reușit „performanța” de a direcționa, în aceeași zi – 19 august 2025 – trei contracte consistente către firma Infoplus Service SRL, deținută de Gheorghe Floroiu (08.09.2025 - data postării anunțurilor de atribuire în SEAP). Toate sunt finanțate din PNRR – Componenta Educație, toate au fost atribuite prin proceduri de negociere fără publicare prealabilă, iar valoarea cumulată depășește 2,88 milioane lei.

Cele trei contracte atribuite Infoplus Service

Furnizare materiale didactice pentru dotarea sălilor de clasă/grupă – 937.797 lei (contract nr. 31286 / 19.08.2025). Achiziția de materiale și echipamente didactice pentru dotarea atelierelor de practică din rețeaua IPT – 1.296.179 lei (contract nr. 31287 / 19.08.2025). Furnizare echipamente digitale pentru dotarea cabinetelor școlare – 651.478 lei (contract nr. 31285 / 19.08.2025).

Toate cele trei proceduri au avut aceeași soartă: licitații inițiale lansate în SEAP, anulate din lipsă de oferte valide sau din cauza unor respingeri la verificarea documentelor, urmate imediat de atribuiri directe către Infoplus Service.

Tiparul care ridică semne de întrebare

Deși legal acoperită, practica ridică mari semne de întrebare. Cum se face că, indiferent de tipul dotărilor – materiale didactice, echipamente digitale sau mobilier de practică – rezultatul final este mereu același?

Explicațiile oficiale invocă lipsa concurenței, respingerea ofertanților sau inexistența unor propuneri conforme. Însă repetarea aceluiași scenariu ridică suspiciunea că documentațiile de atribuire ar putea fi concepute restrictiv, astfel încât să descurajeze participarea altor firme.

Fondurile PNRR, transformate în pușculiță locală?

Ceea ce îngrijorează este că toate aceste contracte provin din fonduri PNRR, adică bani europeni destinați modernizării educației. Bruxelles-ul cere transparență și concurență reală, însă la Râmnicu Vâlcea pare că fondurile sunt folosite pentru a hrăni un monopol local, întreținut prin proceduri repetate de negociere directă.

În doar o zi, peste 2,8 milioane lei au ajuns la aceeași firmă, prin același mecanism birocratic.

Cazul Infoplus Service nu mai poate fi catalogat ca o simplă coincidență. Este vorba de un tipar bine conturat: licitații anulate → negociere fără publicare → contracte atribuite aceleiași firme.