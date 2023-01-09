Info Plus Service, firmă abonată la fondurile PNRR: trei contracte cu Primăria Râmnicu Vâlcea într-o singură zi, peste 2,8 milioane lei din banii europeni

miercuri, 10 septembrie 2025

Infoplus Service, firmă abonată la fondurile PNRR: trei contracte cu Primăria Râmnicu Vâlcea într-o singură zi, peste 2,8 milioane lei din banii europeni

Primăria Râmnicului a reușit „performanța” de a direcționa, în aceeași zi – 19 august 2025 – trei contracte consistente către firma Infoplus Service SRL, deținută de Gheorghe Floroiu (08.09.2025 - data postării anunțurilor de atribuire în SEAP). Toate sunt finanțate din PNRR – Componenta Educație, toate au fost atribuite prin proceduri de negociere fără publicare prealabilă, iar valoarea cumulată depășește 2,88 milioane lei.

Cele trei contracte atribuite Infoplus Service

  1. Furnizare materiale didactice pentru dotarea sălilor de clasă/grupă – 937.797 lei (contract nr. 31286 / 19.08.2025).

  2. Achiziția de materiale și echipamente didactice pentru dotarea atelierelor de practică din rețeaua IPT – 1.296.179 lei (contract nr. 31287 / 19.08.2025).

  3. Furnizare echipamente digitale pentru dotarea cabinetelor școlare – 651.478 lei (contract nr. 31285 / 19.08.2025).

Toate cele trei proceduri au avut aceeași soartă: licitații inițiale lansate în SEAP, anulate din lipsă de oferte valide sau din cauza unor respingeri la verificarea documentelor, urmate imediat de atribuiri directe către Infoplus Service.

Tiparul care ridică semne de întrebare

Deși legal acoperită, practica ridică mari semne de întrebare. Cum se face că, indiferent de tipul dotărilor – materiale didactice, echipamente digitale sau mobilier de practică – rezultatul final este mereu același?

Explicațiile oficiale invocă lipsa concurenței, respingerea ofertanților sau inexistența unor propuneri conforme. Însă repetarea aceluiași scenariu ridică suspiciunea că documentațiile de atribuire ar putea fi concepute restrictiv, astfel încât să descurajeze participarea altor firme.

Fondurile PNRR, transformate în pușculiță locală?

Ceea ce îngrijorează este că toate aceste contracte provin din fonduri PNRR, adică bani europeni destinați modernizării educației. Bruxelles-ul cere transparență și concurență reală, însă la Râmnicu Vâlcea pare că fondurile sunt folosite pentru a hrăni un monopol local, întreținut prin proceduri repetate de negociere directă.

În doar o zi, peste 2,8 milioane lei au ajuns la aceeași firmă, prin același mecanism birocratic.

Cazul Infoplus Service nu mai poate fi catalogat ca o simplă coincidență. Este vorba de un tipar bine conturat: licitații anulate → negociere fără publicare → contracte atribuite aceleiași firme.

Trei contracte în aceeași zi: detalii și comparații

Pe 19 august 2025, Primăria Râmnicu Vâlcea a semnat trei contracte distincte cu SC Infoplus Service SRL, în cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Râmnicu Vâlcea”, finanțat prin PNRR – Componenta Educație.

1. Dotarea sălilor de clasă și a grupelor (loturile 1–18)

  • Număr contract: 31286 / 19.08.2025

  • Valoare: 937.797 lei (fără TVA)

  • Obiect: furnizarea de materiale didactice pentru sălile de clasă și grupe din unitățile de învățământ preuniversitar.

  • Durata contractului: 26 luni.

  • Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut.

  • Context: licitația deschisă lansată în SEAP (CN1075266 / 12.11.2024) a fost anulată automat din lipsă de ofertanți.

2. Dotarea atelierelor de practică din rețeaua IPT

  • Număr contract: 31287 / 19.08.2025

  • Valoare: 1.296.179 lei (fără TVA)

  • Obiect: achiziția de materiale și echipamente didactice specializate, în special pentru atelierele culinare și alte discipline tehnice, destinate formării practice a elevilor.

  • Durata contractului: 28 luni.

  • Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut.

  • Context: licitația inițială (CN1073837 / 02.10.2024) a fost anulată după ce doar două loturi au fost adjudecate, restul rămânând fără ofertanți.

 3. Dotarea cabinetelor școlare cu echipamente digitale

  • Număr contract: 31285 / 19.08.2025

  • Valoare: 651.478 lei (fără TVA)

  • Obiect: furnizarea de echipamente IT de ultimă generație pentru cabinetele școlare (laptopuri, display-uri interactive, soluții digitale).

  • Durata contractului: 29 luni.

  • Criteriu de atribuire: „cel mai bun raport calitate-preț” – criterii tehnice incluzând:

    • perioadă extinsă de garanție (15%),

    • memoria RAM la laptopuri și display-uri (20% în total),

    • consum redus de energie (20%),

    • ambalaje reciclabile (5%),

    • prețul ofertei (40%).

  • Context: licitația inițială (CN1073601 / 2024) a fost anulată după respingerea unui operator economic care nu a răspuns la clarificări solicitate de comisia de evaluare.

Analiza cumulativă

  • Valoare totală atribuită în aceeași zi: 2.885.454 lei (fără TVA).

  • Durata medie a contractelor: între 26 și 29 luni.

  • Procedura folosită: toate cele trei contracte au fost atribuite prin negociere fără publicare prealabilă, justificată prin lipsa ofertanților sau respingerea acestora.

  • Beneficiar unic: Infoplus Service SRL / CUI RO 3239704.

Aceste trei contracte arată clar tiparul: oricât de diverse sunt obiectivele – materiale didactice, echipamente digitale sau ateliere practice – finalul este același: atribuirea către Info Plus Service.

Iar suma, de aproape 3 milioane lei într-o singură zi, arată nu doar o coincidență birocratică, ci un mecanism prin care fondurile PNRR sunt canalizate spre un furnizor unic, prin proceduri ce par a exclude concurența reală.

Legături suspecte și anchete jurnalistice

Nu e prima dată când Infoplus Service ajunge în vizorul opiniei publice. În februarie 2025, Ziarul de Vâlcea a dezvăluit că o licitație pentru echipamente IT, organizată de Primărie, avea specificații tehnice aproape identice produselor Dell. Coincidență sau nu, fiul patronului Gheorghe Floroiu ocupa o poziție importantă la Dell România. Astfel, 2,3 milioane de euro au ajuns la Infoplus - Floroiu! RECITITI: AICI.

La început părea doar o altă investiție din fonduri europene: un contract generos, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), menit să aducă echipamente digitale moderne în cele 635 de săli de clasă din Râmnicu Vâlcea. Însă în spatele licitației de 11.538.578 lei fără TVA atribuite către firma INFOPLUS SERVICE (RO 3239704), ancheta noastră a scos la iveală o serie de semne de întrebare cu privire la transparența, competitivitatea și legalitatea procedurii.

Conform datelor din SEAP, procedura a fost lansată în septembrie 2024 și finalizată oficial în martie 2025, cu atribuirea contractului către INFOPLUS SERVICE. Firma respectivă a apărut în atenția presei locale și în trecut, fiind legată de mai multe contracte cu instituții publice din județul Vâlcea, deseori fără o concurență reală.

In concluzie, primarul municipiului Ramnicu Valcea, Mircia Gutău, trebuie sa-i cheme la ordine pe subordonatii implicati in aceste proceduri si sa le ceara explicatii complete! 

Tiberiu Pîrnău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

    • © 2025 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe