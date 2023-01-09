Incendiu devastator la o fermă de pui din Vâlcea – pagube uriașe în comuna Budești

vineri, 12 septembrie 2025

Noaptea de 11 spre 12 septembrie 2025 a adus dezastru la o fermă avicolă din comuna Budești, județul Vâlcea. O hală plină cu pui a fost cuprinsă de flăcări, incendiul manifestându-se violent și generalizat la întreaga construcție din cărămidă.

Pompierii de la Detașamentul Râmnicu Vâlcea și Punctul de Lucru Bunești au intervenit cu patru autospeciale de stingere și o autospecială pentru salvare de la înălțime. În ciuda eforturilor depuse, păsările din hală nu au putut fi salvate.

Totuși, intervenția rapidă a reușit să limiteze dezastrul: alte cinci hale, în care se aflau aproximativ 90.000 de pui, au fost protejate de flăcări. Din fericire, nu au existat victime omenești.

Cauza incendiului urmează să fie stabilită de anchetatori, însă pagubele sunt considerabile pentru agentul economic afectat.