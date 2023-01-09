Incendiu devastator la Conacul lui Măldar din Vâlcea – monument istoric cuprins de flăcări

miercuri, 24 septembrie 2025

Marți seară, Conacul lui Măldar din localitatea Măldărești, județul Vâlcea, a fost cuprins de un incendiu puternic. Clădirea de patrimoniu este grav afectată, iar pompierii acționează în forță pentru a limita distrugerile.

ISU Vâlcea a mobilizat echipaje din Râmnicu Vâlcea, Drăgășani, Horezu și Bunești. La fața locului intervin șase autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD.

„Misiunea este în desfășurare”, transmit reprezentanții ISU, subliniind că pompierii fac eforturi pentru a proteja cât mai mult din valoarea istorică a conacului.