INCENDIAR. Milioanele fără justificare ale ministrului PSD Florin Manole – bugetarul care trăiește doar din bani publici, dar împrumută partidul cu sume amețitoare

vineri, 19 septembrie 2025

Un nou scandal zguduie Ministerul Muncii și PSD. Florin Manole, actual ministru și vechi soldat de partid, apare în documente oficiale cu venituri care sfidează logica și matematica. Bugetarul pesedist, care n-a lucrat nicio zi în privat, a reușit să învârtă milioane de lei prin conturi, să împrumute partidul cu sume colosale și să acorde prietenilor și rudelor împrumuturi greu de justificat.

2016 – „antrenamentul” pentru îmbogățirea peste noapte

La primul mandat de parlamentar, Manole a câștigat 65.552 de lei. Cu toate acestea, în același an, a oferit 63.000 de lei cu împrumut PSD-ului. Asta ar fi însemnat că pentru cheltuielile personale i-au rămas puțin peste 2.500 de lei pentru un an întreg – imposibil în realitate, mai ales că avea și două credite bancare în derulare.

2018 – salariu de deputat, economii „magice”

În 2018, Manole a declarat un venit anual de 122.712 lei (circa 25.000 de euro), exclusiv din indemnizația de parlamentar.

Surpriză: a reușit să economisească 42.000 de lei și 26.500 de euro, adică aproape 35.000 de euro, mai mult decât câștigase oficial.

2019-2020 – împrumuturi record și bani „dispăruți” din declarații

În această perioadă, Manole a aruncat cu banii în stânga și-n dreapta:

40.000 de euro împrumutați unei rude, „Manole Nicu”,

225.000 de lei dați cu împrumut PSD-ului,

70.000 de lei „contribuție la campania electorală”.

Total: aproape 100.000 de euro ieșiți din buzunarele unui parlamentar cu salariu anual sub 150.000 de lei.

Nici până azi nu există explicații oficiale privind proveniența banilor.

2021 – bomba: împrumut de 700.000 de lei!

Anul 2021 marchează o premieră șocantă: Florin Manole a dat un împrumut de 700.000 de lei lui „Pîrvu Marian”. Tot în acel an, Manole a câștigat doar 179.761 de lei din două surse (consiliere pentru PSD și consultanță la Banca Mondială).

În plus, a luat un împrumut personal de 350.000 de lei de la actuala soție, bani pe care, cel mai probabil, i-a rotit mai departe. Chiar și așa, rămâne un mister de unde a completat restul de 350.000 de lei.

2023 – miracol financiar: 780.000 de lei în doar 11 zile

Un episod uluitor apare în decembrie 2023. Pe 11 decembrie, Manole declară două conturi: unul cu 77.000 de lei, altul cu șase lei.

Pe 22 decembrie, aceleași conturi explodau:

primul ajunge la 795.600 de lei ,

al doilea la 61.966 de lei.

Total: peste 780.000 de lei în 11 zile. Sursa banilor: necunoscută.

2025 – încă un „bonus”: 780.000 de euro încasati în câteva zile

Potrivit presei, doar în primele zile ale acestui an, conturile lui Manole s-au mai rotunjit cu 780.000 de euro. Oficial, ministrul trăiește doar din bani publici. Neoficial, pare conectat la o pungă fără fund.

Întrebările care ard și la care ministrul refuză să răspundă

Cum poate un parlamentar/ministru să acorde împrumuturi mai mari decât veniturile sale?

De ce lipsesc sumele uriașe din declarațiile de avere, în ciuda obligației legale?

Este Florin Manole o simplă pușculiță personală a PSD sau doar intermediarul unor bani negri?

Tăcerea lui Manole și dreptul la replică

Realitatea PLUS și alte publicații l-au solicitat pe ministru pentru explicații. Până acum, Manole a ales tăcerea sau replici formale, fără fundament.

Un drept la replică trimis de acesta, publicat ulterior, nu face decât să ridice și mai multe suspiciuni: ministrul nu explică cifrele, ci doar contestă interpretările.

Cazul Manole nu mai e doar o anomalie personală, ci un simbol al modului în care PSD și oamenii lui jonglează cu banii publici și cu finanțările obscure.

Un ministru al Muncii care se îmbogățește fără justificare în timp ce milioane de români muncesc pe salarii de mizerie – asta este imaginea reală a guvernării PSD.

Florin Manole, „bugetarul de lux”, a devenit exemplul perfect că în România nu munca, ci politica face milionari din oameni cu venituri la stat.