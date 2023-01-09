marți, 16 septembrie 2025

În atenția președintelui Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu:

DEZMĂȚ PE BANI PUBLICI LA BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ VÂLCEA!

Scandal de proporții la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, instituție din subordinea Consiliului Județean Vâlcea. Angajați revoltați acuză existența unui „regim special” pentru tipograful instituției și pentru secretara directoarei Alina Nicola (foto), persoane care ar beneficia de tratament preferențial și protecție totală, în timp ce restul salariaților sunt obligați să respecte reguli stricte și primesc sancțiuni dure pentru cele mai mici abateri.

Tipograful „de serviciu”, mai mult prin cafenele decât la muncă

Potrivit surselor interne, tipograful instituției este văzut zilnic, în timpul programului de lucru, la cafeneaua din apropierea Judecătoriei, unde ar lua comenzi tipografice... dar nu pentru Biblioteca Județeană, ci pentru afaceri personale. Situația este cu atât mai revoltătoare cu cât nimeni din conducere nu îi impută aceste absențe repetate.

Mai mult, soția acestuia ar fi transformat chiar spațiile bibliotecii într-un salon improvizat, organizând cursuri de machiaj, coafură sau manichiură – activități private desfășurate într-o instituție publică, încasând bani fără nicio formă legală de înregistrare.

Secretara „intangibilă” – prezentă când vrea

Nici secretara directoarei nu scapă de reproșuri. Aceasta ar lipsi constant de la birou, încă de la primele ore ale dimineții, fără explicații clare. În timp ce colegii ei trebuie să prezinte bilete de voie semnate pentru orice ieșire, chiar și pentru urgențe medicale, „secretara specială” se bucură de libertate totală, fără nicio consecință disciplinară.

Nemulțumirea angajaților: „Noi, cu bilet de voie, ei, cu imunitate!”

„Noi trebuie să cerem bilete de voie, semnate de conducere, chiar și dacă vrem să mergem la doctor. Ei pleacă ore întregi fără să întrebe pe nimeni și nu pățesc absolut nimic. Este revoltător!”, au declarat pentru ziar, sub protecția anonimatului, mai mulți angajați ai instituției.

Aceștia vorbesc despre un climat sufocant, despre o instituție în care regulile sunt aplicate selectiv: pentru unii – disciplină strictă și sancțiuni, pentru alții – privilegii și imunitate.

Directoarea Alina Nicola, protectoarea „specialilor”

În centrul scandalului se află directoarea Nicola Alina, acuzată că închide ochii la abaterile flagrante ale celor doi protejați. Angajații spun că, deși situația este cunoscută de conducere, niciun control intern sau măsură disciplinară nu a fost aplicată.

Cine răspunde pentru haosul de la Biblioteca Județeană?

Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” se află în subordinea Consiliului Județean Vâlcea, condus de președintele Constantin Rădulescu. În contextul în care instituția funcționează din bani publici, tolerarea unor asemenea derapaje echivalează cu complicitate.

Este inadmisibil ca o instituție de cultură, finanțată din bugetul județului, să fie transformată într-o „moșie personală”, unde regulile se aplică după prietenii și interese.

Locuitorii județului Vâlcea, care plătesc impozite și taxe, au dreptul să știe:

Se verifică absențele și activitatea angajaților protejați?

Au fost încasați ilegal bani pentru activități private desfășurate în spațiile Bibliotecii?

De ce directoarea Nicola Alina tolerează aceste abateri grave?

Și, mai ales, ce măsuri va lua președintele Consiliului Județean, Constantin Rădulescu, pentru a pune capăt acestui dezmăț pe bani publici?

Va urma! Țineți aproape!