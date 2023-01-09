ÎN ATENȚIA DNA: Cum a ajuns omul deputatului PNL - Buican, Marius-Dan Sîiulescu, din nou șef peste pădurile Vâlcii

luni, 15 septembrie 2025

Dezvăluiri incendiare: Cum a ajuns omul deputatului PNL - Buican, Marius-Dan Sîiulescu, din nou șef peste pădurile Vâlcii

Romsilva, colosul național care administrează pădurile României, a devenit din nou scena unui scandal cu iz politic și economic. Între 10 și 12 septembrie 2025, regia a încheiat evaluările pentru funcțiile de conducere din teritoriu. La Direcția Silvică Vâlcea, câștigătorul a fost deja cunoscut înainte de concurs: Marius-Dan Sîiulescu, fost director interimar al Romsilva, omul deputatului PNL Cristian Buican – liderul liberalilor vâlceni, al cărui nume este legat de afaceri controversate cu pădurile din județ.

Concurs aranjat sau competiție reală?

Trei candidați – Mihai Iacovete, Mihai Daniel Rădulescu și Ilie Ceuca – au picat testul, iar singurul cu „aviz favorabil” a fost, cum era de așteptat, Sîiulescu. Practic, Direcția Silvică Vâlcea rămâne în mâinile aceluiași om care, în trecut, a condus chiar și întreaga Romsilva.

Numirea ridică mari suspiciuni de influență politică. Cristian Buican, șeful PNL Vâlcea și deputat cu interese directe în domeniul forestier, a fost de-a lungul timpului acuzat că își plasează oamenii în funcții-cheie pentru a proteja afacerile familiei sale. Investigațiile jurnalistice au arătat că rudele și apropiații lui Buican dețin firme care exploatează masiv pădurile vâlcene.

👉 Ziarul de Vâlcea scria încă din 2016 despre „famiglia” Buican și despre cum aceasta „rade pădurile vâlcenilor”, folosind influența politică pentru a controla exploatările forestiere.

Un director cu trecut scandalos

Marius-Dan Sîiulescu nu e străin de controverse. Cariera sa a început modest, ca inginer silvic la Ocolul Romani, dar a urcat rapid în ierarhie. În 2023 a fost numit director al Direcției Silvice Vâlcea, iar un an mai târziu a ajuns chiar director general interimar al Romsilva.

Mandatul său la vârful regiei a fost marcat de scandaluri uriașe legate de prime ilegale și pierderi financiare. Curtea de Conturi a descoperit plăți nelegale de peste 216 milioane lei (aprox. 43 de milioane de euro) acordate angajaților sub formă de „premii colective fără legătură cu performanțele”. În același timp, Romsilva înregistra pierderi.

Mai mult, în spațiul public au explodat informațiile despre „bonusuri de pensionare” de 100.000 de euro pentru unii directori, în plină criză financiară a regiei. Întrebat despre aceste sume, Sîiulescu a răspuns nonșalant: „Par mari, nu zic nu, dar sunt legale”.

Cum îl protejează politica

Deși imaginea lui publică este compromisă, Sîiulescu reușește de fiecare dată să cadă în picioare. Explicația? Sprijinul politic. La Vâlcea, direcția silvică este controlată de PNL prin Buican, iar în București, Sîiulescu a avut mereu conexiuni cu cercuri de putere care i-au prelungit mandatele.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a recunoscut public că a cerut Consiliului de Administrație al Romsilva să blocheze revenirea acestuia la șefia regiei, avertizând că „nu poți face curățenie în Romsilva cu oameni care au fost parte din problemă”. Dar avertismentele par să nu fi contat.

Pădurea – vaca de muls a baronilor locali

Rețeaua politico-economică de la Vâlcea, formată din oameni ai PNL și firme cu legături directe la pădure, pare să funcționeze după un scenariu vechi: numiri politice în funcții-cheie, exploatări mascate prin contracte „legale” și milioane de euro care dispar din bugetul public.

În acest context, numirea lui Marius-Dan Sîiulescu la conducerea Direcției Silvice Vâlcea nu e doar o simplă știre administrativă. Este încă o dovadă că pădurile României sunt conduse din birourile politicienilor, nu din terenul unde copacii dispar zilnic.

Întrebarea rămâne: Va reuși ministrul Mediului să oprească reinstalarea lui Sîiulescu în fruntea Romsilva sau rețeaua Buican & co. este prea puternică pentru a fi zguduită?

Imperiul familiei Buican: firme, terenuri, dosare – de la exploatare forestieră la influență politică

Firmele cu legătură directă cu padurea

DENDROS SRL Administrator / unic acționar: Mihai-Florin Buican , fratele lui Cristian Buican.

Domenii de activitate: exploatare forestieră (masa lemnoasă), creșterea bovinelor de lapte, producerea de produse lactate.

Cifră de afaceri semnificativă: profituri și cifre de afaceri de ordinul milioanelor de lei în domeniul agro-forestier.

Dosar / anchetă: DIICOT / Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a cercetat SC Dendros SRL în Dosarul nr. 493/D/P/2014 pentru suspiciunea de fraudă fiscală, neînregistrarea tuturor veniturilor din exploatarea masei lemnoase, diminuarea bazei impozabile, sustragere de TVA – lucruri care, dacă se confirmă, indică că exploatarea forestieră nu a fost doar rentabilă, ci și posibil ilegală sau la limita legii. LOVAGRO SRL Înființată în 2015, sediul în satul Pripoare, comuna Perișani, județul Vâlcea. Principalele activități: creștare de ovine și caprine; existând demersuri pentru extindere spre abatorizare şi procesare.

În 2022, LOVAGRO a raportat o cifră de afaceri semnificativă (~1,67 milioane lei) şi profit net (~300.000 lei), cu un număr de angajați (~10) relativ mic. Aceste cifre nu sunt uriașe, dar arată evoluție în domeniul agricol-forestier al familiei. Utilaje și transport – camioane, TAF-uri Ziarul de Vâlcea descrie că familia Buican deține utilaje specifice exploatărilor forestiere (camion, TAF, etc.), folosite pentru transportul lemnelor. Terenuri agricole și forestiere Familie Buican a achiziționat terenuri agricole și forestiere, zeci de hectare, în localitățile Perișani, Budești, Galicea (Vâlcea).

Aceste terenuri sunt utilizate sau destinate pentru creșterea animalelor, procesare agricolă, dar și potențial pentru exploatarea masei lemnoase.

Legătura dintre numirea lui Sîiulescu și afacerile Buican

Având în vedere că Direcția Silvică Vâlcea gestionează licențe, exploatări, atribuirea masei lemnoase, supravegherea transportului etc., numirea unui director care are potențial de influență să faciliteze sau să verifice mai ușor activitățile firmelor cu interese în zona forestieră ridică semne de întrebare.

Dacă familia Buican deține firme care exploatează lemn, deține utilaje, camioane, transport, terenuri forestiere sau agricole, acest lucru înseamnă că Direcția Silvică — și, implicit, cine îi conduce — are un rol strategic în modul în care aceste activități sunt cunoscute, autorizate și verificate.

În plus, dosarele precum cel al Dendros SRL, cercetările pentru fraudă fiscală sau neînregistrarea veniturilor din exploatarea masei lemnoase, sunt direct conectate cu ce ar trebui să facă Romsilva / Direcția Silvică: control, legalitate, verificare. Un director cu trecutul managerial al lui Sîiulescu, împreună cu influența politică a lui Buican, creează un potențial de conflict de interese pentru că interesele economice ale familiei Buican se suprapun cu atribuțiile instituției care se ocupă de regimul pădurilor.

Tiberiu Pîrnău