Imperiul lui Ion Bușcă, „regele cimentului din Vâlcea”, sub lupa autorităților! Nereguli la exploatarea agregatelor minerale?!

duminică, 28 septembrie 2025

Surse din interiorul Administrației Bazinale de Apă (ABA) Olt susțin că există nereguli în ceea ce privește exploatarea agregatelor minerale de către AUTORO SRL, firma controlată de omul de afaceri Ion Bușcă. În paralel, aceleași surse semnalează întreținerea necorespunzătoare a cursurilor de apă – salubrizări și igienizări făcute superficial sau deloc. Concret, AUTORO ar exploata cantități mai mari decât cele declarate, plătind statului român taxe, impozite și redevențe doar pentru o parte din materialele extrase. Dacă aceste informații se confirmă, vorbim de o schemă care ar putea prejudicia grav bugetul public și mediul. Autoritățile cu atribuții de control trebuie să verifice de urgență aceste acuzații.

Afaceri colosale, discreție maximă

Într-o Românie a „baronilor locali” și a contractelor cu statul, puțini au reușit să construiască un imperiu cu atâta discreție precum Ion Bușcă. Bușcă controlează de 31 de ani AUTORO SRL – una dintre cele mai prospere companii din sudul țării. În 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 161 milioane lei și un profit net de 27 milioane lei, cu doar 23 de angajați și zero datorii la ANAF.

„Laborator financiar” de provincie

AUTORO SRL are un rating de insolvență clasa B, probabilitate de insolvență de doar 0,08% și un scor de evaluare de 9,3. Capital social: 102.700 lei, dar performanțe de „multinațională”. Activele imobilizate aproape s-au dublat între 2022 și 2024, în timp ce profitul net a urcat cu 4%. Firma are zeci de dosare în instanță – litigii comerciale și contestații administrative – dar, la suprafață, totul pare „curat”.

Rețea de firme cu același ADN

Bușcă controlează direct sau indirect TRANS-AUTORO SRL și TRUSTUL 3 CONSTRUCȚII SA, cu sediu tot la Racovița.

– TRUSTUL 3 CONSTRUCȚII SA a raportat în 2024 48,6 milioane lei cifră de afaceri, profit net de peste 2 milioane lei și 76 de angajați.

– Acționarii principali: TRANS-AUTORO SRL (60%) și AUTORO SRL (40%), ambele la aceeași adresă.

Administrator: Bușcă Mihaela, asociat unic în TRANS-AUTORO SRL.

Această structură de tip „matrioșka” indică o concentrare de putere economică rar întâlnită în mediul privat local.

Contracte cu statul, bani din SEAP

AUTORO SRL a încheiat aproape 200 de contracte directe cu instituții publice: APAVIL SA, Direcția Administrării Domeniului Public, Ministerul Apărării, primării din Vâlcea. Valoarea lor se ridică anual la milioane de lei, pentru nisip, piatră spartă, criblură sau beton – exact resursele exploatate de Bușcă.

Contractele sunt, de cele mai multe ori, fără licitație, prin achiziții directe, o practică legală, dar controversată când piața este controlată de aceleași nume.

Proiectul de 20 de milioane €

Pe 17 iunie 2025, AUTORO SRL a primit undă verde pentru construirea unei centrale în cogenerare pe gaze naturale în municipiul Râmnicu Vâlcea – un proiect evaluat la peste 20 milioane euro. Centrala ar urma să consolideze sistemul de termoficare al orașului, într-un moment critic pentru CET Govora. AUTORO are deja licență de furnizor de energie electrică și încheia 2024 cu 167 milioane lei venituri și 27 milioane lei profit net.

În timp ce acest proiect merge înainte, administrația publică din Râmnicu Vâlcea pare să saboteze un proiect similar – dar de 106 milioane euro, bani guvernamentali – pentru un CET nou al Consiliului Județean Vâlcea. Coincidență? Sau o competiție în care „regele cimentului” are avantajul relațiilor și al discreției?

„Regele cimentului” – omul din umbră

Bușcă nu apare în presă, nu oferă declarații, nu participă la evenimente publice. În schimb, firmele sale livrează beton, piatră și servicii pentru zeci de instituții. Discreția e strategia care l-a făcut unul dintre cei mai bogați oameni din județ, fără ca publicul să știe aproape nimic despre el.

Semnal de alarmă

Dacă se confirmă că AUTORO SRL exploatează mai mult decât declară, cu salubrizări făcute „pe hârtie” și cu redevențe plătite doar parțial, ne aflăm în fața unei probleme de interes public major. Statul român pierde bani, mediul este distrus, iar piața rămâne captivă unui singur jucător.

Autoritățile – Garda de Mediu, Apele Române, Curtea de Conturi – trebuie să verifice urgent aceste informații și să explice publicului cum este posibil ca o firmă cu cifre „de aur” și datorii zero să opereze aproape invizibil.

Într-o economie locală în care contractele publice și agregatele minerale pot transforma un antreprenor anonim într-un „mogul”, cazul Ion Bușcă și AUTORO SRL arată cât de subțire este granița dintre afacere curată și potențială fraudă.

Subiectul rămâne deschis – și îl vom urmări pas cu pas.

La sfârșit, o întrebare: este întâmplător că Mădălina Duca, directoarea de la ABA Olt (cea care eliberează avizele pentru exploatarea agregatelor minerale!), locuiește într-un apartament „cumpărat” de la Ion Bușcă?!

Tiberiu Pîrnău