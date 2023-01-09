IKEA – gigantul care toacă pădurile României. O nouă investigație Greenpeace scoate la iveală distrugerea deliberată a ultimelor păduri seculare din Carpați

București, 9 septembrie 2025 – În timp ce IKEA se prezintă drept simbol global al „sustenabilității”, realitatea din spatele etichetei e una cinică: compania este alimentată cu lemn provenit din distrugerea ultimelor păduri seculare din România. O anchetă Greenpeace CEE dezvăluie un adevăr greu de digerat – Carpații, una dintre cele mai valoroase zone forestiere ale Europei, sunt transformați în mobilă ieftină și profituri uriașe.

Raportul „De la codru la cod de bare”, lansat ieri chiar la ușa IKEA Băneasa, arată cum lanțul de aprovizionare al gigantului suedez contribuie direct la dispariția unor habitate unice.

„Am avertizat IKEA încă de anul trecut, dar compania alege să închidă ochii. Vorbim de ultimele păduri virgine ale Europei, tăiate cu binecuvântarea tăcerii lor. Nu mai e vorba doar de legalitate, ci de moralitate”, a declarat Mihnea Matache, purtătorul de cuvânt Greenpeace România.

Cifre care înfioară: 59 km² de păduri dispărute într-un singur an

Investigația arată pierderi devastatoare – aproape 59 km² de păduri cu valoare ridicată pentru biodiversitate, doar în 2024. Echivalentul a peste 8.200 de terenuri de fotbal! Dovezile culese prin satelit și pe teren indică o legătură directă cu furnizorii IKEA.

Compania a respins până acum apelurile comunității științifice, justificând că pădurile afectate anterior nu ar mai merita protecție. O poziție scandaloasă, care sfidează consensul științific european: chiar și pădurile atinse de exploatări rămân esențiale pentru biodiversitate, dacă sunt lăsate să se regenereze.

Certificarea FSC – o mască pentru distrugere

IKEA se ascunde în spatele unei certificări FSC expirate și irelevante, care nu mai garantează protecția reală a pădurilor. Sub paravanul acestei etichete, compania continuă să profite de slăbiciunile legislative din România, în timp ce se laudă la nivel global cu „mobilier prietenos cu natura”.

Greenpeace arată că România pierde păduri valoroase într-un ritm de 2,5 ori mai mare decât Polonia și Ucraina, ceea ce face din țara noastră epicentrul jafului forestier din regiune.

IKEA, prinsă între profit și responsabilitate

Organizația de mediu cere suspendarea imediată a aprovizionării din zonele identificate ca „interzise exploatării” și o schimbare radicală a politicii de achiziții, în acord cu obiectivele Uniunii Europene privind biodiversitatea.

Dar IKEA tace. Și între timp, fiecare masă sau dulap vândut în magazinele sale poartă, simbolic, amprenta unei păduri dispărute din Carpați.

Statul român – complice prin inacțiune

Ministerul Mediului amână de doi ani desemnarea celor 10% din teritoriu ce ar trebui pus sub protecție strictă. Întârzierea este fatală: sute de mii de hectare de păduri cu valoare uriașă de conservare dispar, în timp ce companii ca IKEA fac profit din acest gol legislativ.

În lipsa unui moratoriu oficial, responsabilitatea cade pe marile corporații. Însă IKEA a ales să calce pe cadavrul pădurilor României, doar pentru a-și umple rafturile.

📎 Raport complet: De la codru la cod de bare (PDF)

📷 Galerie foto: Drive Greenpeace