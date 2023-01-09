Hotel Olănești & Spa Medical: Am dat startul pachetelor de tratament pentru sezonul toamnă 2025 – primăvară 2026!

Am dat startul pachetelor de tratament pentru sezonul toamnă 2025 – primăvară 2026!

Am pregătit oferte variate, potrivite pentru diferite nevoi și preferințe. Alege un sejur de la minimum 5 nopți și bucură-te de relaxare și revitalizare.

Pachet minim 8 nopți – cu bilet de trimitere:

– 280 lei /zi/ persoană loc în cameră dublă (supliment de single 80 lei/zi)

-masa -pensiune completă (mic dejun bufet suedez, prânz și cină meniu fix)

– tratament (consultașie medicală, cură cu ape, 4 proceduri incluse)

Ofertă tratament cu mic dejun

Pachet minim 5 zile – fără bilet de trimitere

– 350 de lei/zi/persoană loc în cameră dublă

– mic dejun bufet suedez

– tratament (consultația medicală, cură cu ape, 3 proceduri incluse)

– acces spa nelimitat la recomandarea medicului balneolog

Ofertă tratament cu demipensiune-meniu fix

Pachet minim 5 nopți-fără bilet de trimitere

– 395 lei/zi/persoană loc în cameră dublă

– mic dejun bufet suedez

– cină meniu fix

– tratament (consultația medicală, cură cu ape, 3 proceduri incluse)

– acces spa nelimitat la recomandarea medicului balneolog

Ofertă tratament cu demipensiune-fisă cont

Pachet minim 5 nopți-fără bilet de trimitere

– 410 lei/zi/persoană loc în cameră dublă

– mic dejun bufet suedez

– cina fisa cont-60 lei/persoană

– tratament (consultația medicală, cura cu ape, 3 proceduri incluse)

– acces spa nelimitat la recomandarea medicului balneolog

Te așteptăm să te relaxezi așa cum meriți!