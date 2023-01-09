Hotel Olănești & Spa Medical: Am dat startul pachetelor de tratament pentru sezonul toamnă 2025 – primăvară 2026!

miercuri, 3 septembrie 2025

Hotel Olănești & Spa Medical: Am dat startul pachetelor de tratament pentru sezonul toamnă 2025 – primăvară 2026!

Am dat startul pachetelor de tratament pentru sezonul toamnă 2025 – primăvară 2026!
Am pregătit oferte variate, potrivite pentru diferite nevoi și preferințe. Alege un sejur de la minimum 5 nopți și bucură-te de relaxare și revitalizare.
Pachet minim 8 nopți – cu bilet de trimitere:
– 280 lei /zi/ persoană loc în cameră dublă (supliment de single 80 lei/zi)
-masa -pensiune completă (mic dejun bufet suedez, prânz și cină meniu fix)
– tratament (consultașie medicală, cură cu ape, 4 proceduri incluse)
 Ofertă tratament cu mic dejun
Pachet minim 5 zile – fără bilet de trimitere
– 350 de lei/zi/persoană loc în cameră dublă
– mic dejun bufet suedez
– tratament (consultația medicală, cură cu ape, 3 proceduri incluse)
– acces spa nelimitat la recomandarea medicului balneolog
Ofertă tratament cu demipensiune-meniu fix
Pachet minim 5 nopți-fără bilet de trimitere
– 395 lei/zi/persoană loc în cameră dublă
– mic dejun bufet suedez
– cină meniu fix
– tratament (consultația medicală, cură cu ape, 3 proceduri incluse)
– acces spa nelimitat la recomandarea medicului balneolog
Ofertă tratament cu demipensiune-fisă cont
Pachet minim 5 nopți-fără bilet de trimitere
– 410 lei/zi/persoană loc în cameră dublă
– mic dejun bufet suedez
– cina fisa cont-60 lei/persoană
– tratament (consultația medicală, cura cu ape, 3 proceduri incluse)
– acces spa nelimitat la recomandarea medicului balneolog
Te așteptăm să te relaxezi așa cum meriți!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

    • © 2025 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe