Hotel Olănești & Spa Medical: Am dat startul pachetelor de tratament pentru sezonul toamnă 2025 – primăvară 2026!

Am dat startul pachetelor de tratament pentru sezonul toamnă 2025 – primăvară 2026!
Am pregătit oferte variate, potrivite pentru diferite nevoi și preferințe. Alege un sejur de la minimum 5 nopți și bucură-te de relaxare și revitalizare.
Pachet minim 8 nopți – cu bilet de trimitere:
– 280 lei /zi/ persoană loc în cameră dublă (supliment de single 80 lei/zi)
-masa -pensiune completă (mic dejun bufet suedez, prânz și cină meniu fix)
– tratament (consultașie medicală, cură cu ape, 4 proceduri incluse)
Ofertă tratament cu mic dejun
Pachet minim 5 zile – fără bilet de trimitere
– 350 de lei/zi/persoană loc în cameră dublă
– mic dejun bufet suedez
– tratament (consultația medicală, cură cu ape, 3 proceduri incluse)
– acces spa nelimitat la recomandarea medicului balneolog
Ofertă tratament cu demipensiune-meniu fix
Pachet minim 5 nopți-fără bilet de trimitere
– 395 lei/zi/persoană loc în cameră dublă
– mic dejun bufet suedez
– cină meniu fix
– tratament (consultația medicală, cură cu ape, 3 proceduri incluse)
– acces spa nelimitat la recomandarea medicului balneolog
Ofertă tratament cu demipensiune-fisă cont
Pachet minim 5 nopți-fără bilet de trimitere
– 410 lei/zi/persoană loc în cameră dublă
– mic dejun bufet suedez
– cina fisa cont-60 lei/persoană
– tratament (consultația medicală, cura cu ape, 3 proceduri incluse)
– acces spa nelimitat la recomandarea medicului balneolog
Te așteptăm să te relaxezi așa cum meriți!
