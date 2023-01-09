Horezu, 538 de ani de identitate și tradiție

sâmbătă, 6 septembrie 2025

Orașul Horezu a sărbătorit, în perioada 5–6 septembrie, cea de-a XXI-a ediție a Zilelor Orașului Horezu, eveniment ce marchează 538 de ani de la prima atestare documentară. Manifestările au adunat laolaltă localnici, turiști și iubitori ai tradițiilor, într-o atmosferă de sărbătoare autentic românească.

O comunitate unită în jurul tradițiilor

Sărbătoarea anuală a devenit un simbol al respectului față de horezeni și o punte între generații. Autoritățile locale au organizat numeroase activități culturale și artistice, menite să evidențieze identitatea orașului și să păstreze vie legătura cu trecutul.

Horezu – vatra ceramicii populare

Cunoscut pe plan național și internațional pentru ceramica sa, Horezu este unul dintre cele mai importante centre etnografice din România. Olăritul, meșteșug practicat neîntrerupt de sute de ani, a fost transmis din tată în fiu, iar astăzi este recunoscut oficial prin includerea pe lista Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO.

Satul Olari rămâne inima acestei tradiții. Aici, vizitatorii pot păși în gospodăriile meșterilor, unde vasele din lut prind viață prin metode tradiționale. Farfuriile și oalele decorate în culori vii, expuse la porți, transformă fiecare curte într-o mică galerie de artă populară.

File de istorie

Horezu este menționat pentru prima dată la 5 septembrie 1487, într-un document emis de voievodul Vlad Călugărul la Râmnic. Mai târziu, Constantin Brâncoveanu a donat satul Mănăstirii Hurez. După 1780, așezarea a cunoscut o dezvoltare accelerată și a devenit cunoscută drept „Târgul Horezu”. Începând cu reorganizarea administrativ-teritorială din 1968, localitatea a fost declarată oraș.

Mesaj de recunoștință

Primarul Nicolae Sărdărescu a adresat horezenilor și invitaților urări de bine, subliniind importanța păstrării identității și tradițiilor locale. „Această sărbătoare este a oamenilor de aici, care duc mai departe moștenirea culturală și istorică a Horezului. Le doresc tuturor multă sănătate și împliniri”, a transmis edilul.

Cu o istorie bogată, tradiții nealterate și o comunitate unită, Horezu rămâne un reper al identității românești. La 538 de ani de existență, orașul demonstrează că trecutul și prezentul pot conviețui armonios, construind un viitor în care cultura și meșteșugul au un loc de cinste.