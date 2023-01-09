Guvernul lasă copiii și bătrânii din Vâlcea fără hrană și medicamente! Semnal de alarmă tras de Consiliul Județean Vâlcea!

vineri, 5 septembrie 2025

Vâlcea în prag de colaps social: DGASPC rămâne fără bani pentru hrană și medicamente

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vâlcea trage un semnal de alarmă cutremurător: fondurile aproape s-au terminat, iar mii de oameni – copii abandonați, persoane cu dizabilități și vârstnici neajutorați – riscă să rămână fără hrană și medicamente.

Conducerea instituției avertizează că, dacă Guvernul nu alocă urgent 53,3 milioane de lei la rectificarea bugetară, întreaga rețea socială din județ se prăbușește.

„Nu avem turiști, avem pacienți. Fără bani pentru medicamente și hrană, viața acestor oameni este pusă în pericol. Guvernul trebuie să dea banii!”, a declarat tranșant Alina Lupu, șef-serviciu în cadrul DGASPC.

Datele sunt revoltătoare: bugetul aprobat pe 2025 a fost de 79,4 milioane lei, în timp ce necesarul real se ridică la 130,6 milioane lei. Deși legea prevede că 90% din fonduri trebuie să vină de la bugetul de stat, DGASPC a primit firimituri. Până la 20 august, instituția a cheltuit 77,3 milioane lei, iar acum mai are în conturi doar 2,1 milioane – bani insuficienți chiar și pentru câteva săptămâni.

Consiliul Județean Vâlcea acuză Guvernul de cinism și nepăsare: „Nu-și poate permite nimeni să se joace cu viețile celor aflați în suferință. CJ Vâlcea și-a făcut datoria. Restul trebuie să vină de la Guvern. Cine nu va aloca banii va fi direct responsabil pentru tragediile ce vor urma”, a avertizat vicepreședintele Adrian Iliescu.

Criza de la DGASPC Vâlcea nu este doar o problemă de cifre. Este o bombă socială care ticăie sub ochii unui guvern dispus să sacrifice, cu sânge rece, cei mai vulnerabili români.