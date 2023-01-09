luni, 8 septembrie 2025

Guvernul Bolojan – dictatură prin asumarea răspunderii

Guvernul condus de Ilie Bolojan a reușit ceea ce niciun alt executiv post-decembrist nu a îndrăznit: să transforme asumarea răspunderii – un instrument constituțional excepțional – într-o armă politică de forțare, abuz și ocolire a Parlamentului. România trăiește, practic, sub un regim de decret, unde premierul decide și restul clasei politice este pusă în fața faptului împlinit.

Asumarea răspunderii nu mai este excepția, ci regula. Nu mai există dezbatere reală, nu mai există amendamente, nu mai există opoziție parlamentară funcțională. Totul se reduce la voința unui singur om. Parlamentul, organul reprezentativ suprem, a fost redus la un decor – un simplu aparat de legitimare a deciziilor luate în spatele ușilor de la Palatul Victoria.

Ilie Bolojan a reușit să facă din instituția fundamentală a democrației o sală de aplauze, unde aleșii națiunii sunt puși în situația de a accepta ori de a fi catalogați ca „frânași ai progresului”.

Cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, indiferent de retorica lor, au scos la lumină un adevăr dureros: ne aflăm în fața unei dictaturi guvernamentale mascate sub haina eficienței administrative. Faptul că aceste moțiuni nu au trecut nu șterge realitatea – ci doar demonstrează complicitatea tacită a partidelor parlamentare, care preferă liniștea unor mandate călduțe în locul apărării democrației.

AUR a pus degetul pe rană: Bolojan a confiscat puterea legislativă și a subordonat-o, prin forță politică și șantaj instituțional.

Apărătorii premierului repetă obsesiv mantra eficienței. „România nu are timp de dezbateri.” „Reformele trebuie împinse cu forța.” Dar aceasta nu este eficiență – este dictatură administrativă. Orice regim autoritar se justifică la început prin graba de a „salva țara”. În realitate, România este astăzi mai aproape de modelul unei guvernări autocrate decât de o democrație europeană funcțională.

Guvernul Bolojan a pervertit spiritul Constituției și a confiscat puterea legislativă. Dacă Parlamentul continuă să accepte acest abuz, înseamnă că democrația românească a murit în tăcere, sub privirile nepăsătoare ale celor care ar fi trebuit să o apere.

Astăzi acceptăm asumarea răspunderii ca regulă. Mâine vom accepta ordonanțele ca normă. Poimâine, România va fi condusă de un singur om, cu un singur stilou, în aplauzele celor care au vândut votul poporului pe tăcere și privilegii.

Democrația moare atunci când guvernul nu mai răspunde în fața Parlamentului. Și în România, sub Ilie Bolojan, democrația deja se sufocă.

Tiberiu Pîrnău