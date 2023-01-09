luni, 22 septembrie 2025

Grevă generală la DGASPC Vâlcea: angajații încetează lucrul în această săptămână

Criza fără precedent din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vâlcea ajunge la punctul culminant: angajații instituției declanșează greva generală, după luni întregi de avertismente, proteste și negocieri eșuate cu autoritățile județene și centrale.

Potrivit reprezentanților sindicali, începând din această săptămână activitatea din centrele DGASPC Vâlcea va fi paralizată, cu excepția serviciilor de urgență absolut necesare, cum ar fi asistența pentru copiii instituționalizați sau pentru persoanele cu dizabilități care nu pot fi lăsate nesupravegheate. Restul activităților vor fi suspendate până la soluționarea revendicărilor.

De ce au ajuns la grevă?

Nemulțumirile salariaților DGASPC Vâlcea nu sunt noi. Lipsa fondurilor pentru salarii, întârzierile repetate la plata acestora, subfinanțarea cronică a centrelor și lipsa de implicare a autorităților sunt principalele motive care i-au adus pe oameni în stradă. Angajații reclamă faptul că, în ciuda solicitărilor repetate, Consiliul Județean Vâlcea și Guvernul nu au găsit soluții concrete pentru asigurarea finanțării necesare funcționării instituției.

„Am ajuns la capătul răbdării. Nu putem continua să muncim fără siguranța salariului, iar beneficiarii riscă să fie victimele indiferenței autorităților. Cerem respect și soluții reale, nu promisiuni fără acoperire”, transmit liderii sindicali.

Efectele grevei

Decizia de a opri lucrul lovește direct în sistemul de protecție socială al județului. În centrele DGASPC se află copii abandonați, persoane cu dizabilități și vârstnici care depind zilnic de personalul de îngrijire. Sindicaliștii au precizat că, pe perioada grevei, nu se va pune în pericol integritatea acestora, însă multe activități sociale, educaționale și de recuperare vor fi suspendate.

De asemenea, familiile din județ care depind de sprijinul DGASPC riscă să nu mai beneficieze de servicii esențiale, ceea ce amplifică tensiunea socială.

Confruntare deschisă cu autoritățile

Conflictul de muncă de la Vâlcea scoate din nou în evidență slăbiciunile structurale ale sistemului de protecție socială din România, un domeniu lăsat în umbră și subfinanțat cronic. În timp ce autoritățile locale pasează responsabilitatea către Guvern, iar Executivul cere răbdare, angajații și beneficiarii DGASPC se confruntă cu o realitate dură: lipsa banilor blochează funcționarea normală a instituției.

Liderii sindicali avertizează că, dacă nu vor fi luate măsuri urgente, greva de la DGASPC Vâlcea ar putea fi doar începutul unui val de proteste în toată țara, într-un sector unde presiunea este deja uriașă.