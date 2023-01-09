Grenadă de exercițiu, descoperită pe un bulevard din Râmnicu Vâlcea

joi, 18 septembrie 2025

Miercuri, 17 septembrie 2025, în jurul orei 14:00, pompierii pirotehniști au intervenit pe bulevardul Nicolae Bălcescu din Râmnicu Vâlcea, unde muncitorii care efectuau lucrări de consolidare la o clădire au dat peste un obiect suspect.

Specialiștii au identificat rapid o grenadă ofensivă de exercițiu, care nu prezenta pericol. Aceasta a fost ridicată și transportată în siguranță la containerul special pentru muniții.

Nu au fost găsite alte elemente explozive și, din fericire, nu s-au înregistrat victime.