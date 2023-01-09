Grădinița Ostroveni 3 începe noul an școlar în haine complet noi

joi, 4 septembrie 2025

 

Grădinița Ostroveni 3 începe noul an școlar în haine complet noi, după cele mai ample lucrări de modernizare de la construirea ei în anii ‘70

 

Primarul Mircia Gutău a inaugurat miercuri la amiază lucrările de reabilitare și modernizare realizate în ultima perioadă la Grădinița Ostroveni 3. Vizând aspecte precum anveloparea termică, înlocuirea instalațiilor electrice și a celor sanitare, reparații interioare la sălile de clasă și grupurile sanitare, dotarea cu mobilier și amenajări exterioare complexe, aceste lucrări sunt – conform declarației profesoarei Daniela Bușuroi, directoarea Școlii Gimnaziale nr. 13, centrul bugetar în subordinea căruia funcționează, pe lângă Grădinița Ostroveni 3, și grădinițele 6, 14 și Ostroveni Sud – cele mai ample de la construirea unității în anii ’70. Primarul Mircia Gutău a apreciat calitatea lucrărilor executate și a dispus ca locul de joacă din curtea unității preșcolare să poată fi folosit, după încheierea orelor, de către toți copiii din cartier. Grădinița Ostroveni 3 va începe anul școlar 2025 – 2026 cu un efectiv de 137 de preșcolari, la care se adaugă 44 de micuți în două grupe pregătitoare.

