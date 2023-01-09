joi, 4 septembrie 2025

Giorgio Trans Satu Mare își extinde flota și angajează

Giorgio Trans, una dintre cele mai cunoscute companii de transport din județul Satu Mare pe piață din 1991, cu sedii în Satu Mare și Valencia (Spania), își mărește echipa și anunță o nouă campanie de recrutare.

Șoferi profesioniști C+E pentru curse în Comunitatea Europeana

Curse solo prelate și frig Spania – Europa - Spania, venit lunar între 3.200 -3400 euro, plata de 2 ori pe lună.

Echipaje formate pe rute Spania - Belgia - Olanda, cu schimb de remorcă: venituri între 5.600 - 6.200 euro/cabină.

Se oferă camioane moderne (Scania, Volvo, Man Euro 6), dispecerat în limba română, plata de două ori pe lună și toate condițiile necesare pentru desfășurarea activității în siguranță și confort. Permis cat. E+C. experiență minim 1 an.

📞 Contact: 0741279065