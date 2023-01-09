sâmbătă, 6 septembrie 2025

Gigi Becali, lipsit de caracter – interesul personal și spectacolul mediatic, mai importante decât responsabilitatea față de electorat

Deputatul neafiliat Gigi Becali demonstrează încă o dată că interesul personal și spectacolul mediatic sunt pentru el mai importante decât responsabilitatea față de electorat. Într-o declarație exclusivă, fostul parlamentar AUR a anunțat că nu va participa la votul moțiunilor de cenzură depuse împotriva Guvernului Ilie Bolojan, motivând că „mai importantă este Sfânta Liturghie” la care va participa mâine, la un hram la Sinaia.

Politică abandonată pentru imagine

Becali a recunoscut că nu își mai exercită mandatul, mărturisind că nici măcar nu s-a prezentat în Parlament de la începutul sesiunii și că votează doar online. „Uitați Becali în politică. Dacă revin, o fac doar ca să fiu Trump de România”, a declarat acesta cu un cinism greu de trecut cu vederea.

Este o dovadă clară de dispreț față de românii care i-au oferit votul și față de instituțiile statului. În loc să fie prezent la un moment-cheie pentru democrația parlamentară, Becali preferă să joace teatrul pseudo-mesianic al „împăratului” neatins de grijile cetățeanului simplu.

„Moțiunile nu au șanse” – scuza comodă

Pretextul invocat de Becali – lipsa șanselor de reușită a moțiunilor – nu face decât să confirme că pentru el politica nu e decât un calcul de oportunitate. „Am vorbit cu oameni care decid în partide. Nici 1% șansă să treacă vreo moțiune”, a declarat, arătând că decizia sa nu are nicio legătură cu principiile sau cu mandatul pe care îl deține, ci doar cu comoditatea și cu spectacolul personal.

Becali, între aroganță și farsă

În loc să fie prezent la vot, Gigi Becali își justifică absența cu argumente religioase, ridiculizând atât scena politică, cât și credința. „Mai importantă e Sfânta Liturghie decât votul ăsta pentru moțiune”, a spus acesta, în disonanță flagrantă cu obligația constituțională de a reprezenta electoratul.

Declarațiile sale bombastice despre „Trump de România” sau „împăratul pe care nu-l comandă nimeni” sunt dovada unei politici transformate într-o farsă. Un joc periculos, în care disprețul față de instituțiile democratice și aroganța personală devin regulă.

Cazul Becali este simptomatic pentru criza morală și politică a Parlamentului României: oameni care ajung în Legislativ pe voturile cetățenilor, dar care își tratează mandatul ca pe o scenă personală de autopromovare. În loc să fie la vot, Gigi Becali preferă să-și construiască imaginea de „sfânt milionar” absent din viața politică.

Iar România rămâne, încă o dată, fără reprezentare reală în momente decisive.