luni, 1 septembrie 2025

Garda de Mediu în vacanță? Comisarul-șef Ștefan Păun „toacă frunza la câini” în timp ce Râmnicu Vâlcea e sufocat de fum toxic!

Râmnicu Vâlcea trăiește zilnic un coșmar de poluare, iar autoritățile responsabile par că dorm în bocanci! Pe străzile Alunului, Morilor și Inătești, clanurile de romi incendiază cauciucuri, cabluri și alte deșeuri toxice, transformând aerul într-o otravă pe care o respiră toți locuitorii municipiului.

Și ce face Garda de Mediu Vâlcea? Mai nimic. Sub „comanda” comisarului-șef Ștefan Păun, instituția pare complet paralizată, incapabilă să aplice legea și să protejeze sănătatea oamenilor. Zi după zi, fumul negru și înțepător se ridică peste cartiere, iar cei plătiți din bani publici pentru a opri acest flagel stau cu mâinile în sân.

Oare de ce această nepăsare? De ce nu se iau măsuri?

Surse din zonă vorbesc despre legături dubioase între „protejarea” acestor rețele și anumite personaje politice locale. Nu puțini susțin că un parlamentar aflat la Putere ar încasa șpăgi consistente pentru a ține în frâu acțiunile de control și a garanta „liniștea” poluatorilor.

Dacă aceste informații se confirmă, atunci nu mai vorbim doar de incompetență, ci de complicitate directă între Garda de Mediu, factorul politic și rețelele infracționale care ard ilegal deșeuri.

În loc să aplice amenzi usturătoare, să confişte utilaje, să sesizeze penal și să facă ordine, comisarul-șef Ștefan Păun preferă să „toace frunza la câini”. Nepăsarea lui nu doar că sfidează legea, dar condamnă un întreg oraș să respire zilnic fum toxic.

Cine răspunde pentru sănătatea oamenilor, pentru bolile respiratorii, pentru copiii care cresc într-un mediu infestat? De ce nimeni nu-și asumă responsabilitatea?

Până când autoritățile nu vor rupe lanțul corupției și complicităților, Râmnicu Vâlcea va rămâne un oraș sufocat de fum, iar Garda de Mediu o instituție de decor.

Rușine!

Tiberiu Pîrnău