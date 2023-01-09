Florin Brăgău și rețeaua de firme-fantomă! Cazul UVS DRUM CONSTRUCT SRL! ANAF tace: milioane de lei dispărute în plină procedură de insolvență!

Insolvenţe cu iz penal

Pe 13 martie 2023, firma ISIRIDE ENERGY SRL (CUI: 29598574), înregistrată în Bucureşti dar cu rădăcini adânci în Râmnicu Vâlcea, a cerut oficial intrarea în insolvenţă. Firma era controlată în acte de Laura Mihaela Brăgău, însă surse din interiorul companiei și structura conexiunilor economice indică drept administrator real pe Florin Brăgău – un nume deja controversat în mediul de afaceri vâlcean.

La momentul intrării în procedură, ISIRIDE raporta datorii către bugetele de stat în valoare de peste 2,2 milioane lei. Totuși, în mod inexplicabil – sau mai bine spus, penal – aceste datorii au continuat să crească agresiv după deschiderea insolvenţei. La data de 30 iunie 2024, suma a ajuns la 3.307.256 lei, o creștere de 1,06 milioane lei, fără explicații economice legitime, întrucât accesoriile fiscale nu mai sunt acumulate în timpul insolvenței.

Mai grav, mai mult de jumătate din această sumă provine din contribuțiile la pensii și sănătate reținute de la angajați, dar nevirate la stat – un flagrant stopaj la sursă, infracțiune prevăzută și sancționată penal de Codul Fiscal încă din 2022.

▪️ Metoda Brăgău: afaceri transferate către un angajat, Petre Alexandru Bălăşel

În 2023, ISIRIDE ENERGY a raportat 32 de angajați, față de 90 în anul anterior. Cu toate acestea, pierderile s-au ridicat la aproape 1,8 milioane lei, cifra de afaceri s-a prăbușit de la peste 39 de milioane în 2022 la sub 8 milioane, iar activele imobilizate s-au evaporat cu aproape 3 milioane lei într-un singur an.

Întrebarea-cheie: unde s-au dus acești bani?

Răspunsul duce către o mutare strategică: Florin Brăgău a transferat de facto afacerea către o firmă-„soră”, înființată de el însuși – UVS DRUM CONSTRUCT SRL, fosta UVS OILGAS & WASH SRL, cu sediu comun cu ISIRIDE ENERGY. În acte, firma e condusă de un apropiat al lui Brăgău, Petre Alexandru Bălăşel, cunoscut pe rețelele sociale drept „pitbulu92” și angajat ca „coordonator transport” la… ISIRIDE ENERGY.

▪️ UVS DRUM CONSTRUCT: vehiculul de salvare și profit

Transformarea UVS DRUM CONSTRUCT este una suspect de spectaculoasă. În 2022, firma raporta un profit de 1,24 milioane lei cu doar 30 de angajați. În 2023, cifra de afaceri a explodat la 8,25 milioane lei, dar și datoriile au urcat periculos la 8 milioane lei – un posibil semnal al începutului de prăbușire.

Până în toamna lui 2024, UVS DRUM CONSTRUCT începuse deja să adune datorii fiscale – 480.266 lei – și acțiuni în instanță din partea foștilor furnizori. Printre aceștia se numără OMV Petrom Marketing SRL, care a deschis un proces pentru plata a 192.555 lei, și ALIN TRANS SRL, care a obținut deja o sentință favorabilă pentru 126.709 lei plus penalități.

▪️ Dosare, popriri și tăcerea Fiscului

Numele lui Florin Brăgău apare și într-un dosar de validare a popririi la cererea CREDIT EUROPE BANK, înregistrat la Judecătoria Râmnicu Vâlcea. Dosarul (11377/288/2024) îl are ca terț poprit pe UVS DRUM CONSTRUCT, ceea ce înseamnă că Brăgău figurează ca angajat al propriei reţele de firme.

La această oră, prejudiciul adus statului doar de ISIRIDE ENERGY depășește 3,3 milioane lei, sumă în care intră și contribuțiile reținute de la angajați și nerestituite – echivalentul unor furturi directe din salariile muncitorilor.

În ciuda probelor evidente – stopaj la sursă, transfer fraudulos de active, disimulare de insolvenţă – nici Administraţia Fiscală pentru Contribuabilii Mijlocii Bucureşti, nici administratorul judiciar VIZAL CONSULTING IPURL nu au formulat vreo cerere de faliment sau plângere penală.

▪️ O insolvabilitate creată cu premeditare?

De altfel, în dosarul de insolvență, unul dintre creditori – ELECTROVÂLCEA SRL – a acuzat în mod direct ISIRIDE ENERGY că, înainte de solicitarea protecției legii insolvenței, a retras peste 2 milioane lei în numerar, în mod sistematic, cu scopul de a simula o stare de insolvenţă şi de a îngreuna executările silite. În limbaj juridic, aceasta este o tentativă de fraudă față de creditori, faptă penală ce se pedepsește conform Legii 85/2014 și Codului Penal.

Contract cu Primăria Slatina, valoare: 3.586.324 lei

Mai mult, UVS DRUM CONSTRUCT SRL a continuat să câștige contracte publice importante chiar și în perioada în care acumulase datorii semnificative către stat. Astfel, prin anunțul simplificat SCNA1098051 / 18 ianuarie 2024, firma a primit din partea Municipiului Slatina contractul de „Reabilitare strada Tudor Vladimirescu”, în valoare de 3.586.324,85 lei (fără TVA). Lucrările, finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, vizau modernizarea carosabilului, amenajarea acostamentelor și intersecțiilor, ridicarea la cotă a căminelor și grătarelor de scurgere, precum și marcaje rutiere pe o suprafață de peste 18.000 mp. Faptul că o companie cu probleme fiscale grave și procese pe rol a fost desemnată câștigătoare ridică întrebări majore asupra modului în care autoritățile locale și sistemul de achiziții publice filtrează eligibilitatea ofertanților.

▪️ Întrebarea care ar trebui să cutremure ANAF

Cât timp mai permite statul român ca firme precum ISIRIDE ENERGY și indivizi precum Florin Brăgău să dreneze fonduri publice, să jongleze cu salariile oamenilor și să se ascundă în spatele unor insolvenţe simulate?

Este legitimă întrebarea: De ce nu intervine Fiscul?

Cât despre Brăgău – omul care a coordonat o schemă de drenare a capitalului dintr-o companie în colaps spre o alta „salvată” temporar – este doar o chestiune de timp până când justiţia ar trebui, măcar teoretic, să-l ajungă din urmă.

Potrivit unei adrese oficiale emise de ANAF și consultate de redacția noastră, situația fiscală a firmei UVS DRUM CONSTRUCT confirmă acumularea unor datorii semnificative către bugetul de stat, concomitent cu rulaje comerciale disproporționate față de resursele declarate. Documentul scoate la iveală discrepanțe între raportările contabile și obligațiile fiscale reale, consolidând ipoteza unei rețele de firme-fantomă create și coordonate de Florin Brăgău pentru a masca transferurile de capital din ISIRIDE ENERGY. Practic, adresa ANAF certifică oficial existența datoriilor și oferă o pistă juridică ignorată inexplicabil de instituțiile statului.

O schemă, nu un accident

Cazul ISIRIDE ENERGY nu este o simplă afacere eșuată. Este un exemplu de management infracțional al insolvenței, în care s-au folosit proceduri pentru a transfera bani de la stat și de la propriii angajați, sub ochii închiși ai instituțiilor care ar trebui să protejeze interesul public.

Până când ANAF va înţelege că are nu doar posibilitatea, ci și obligația legală de a face plângere penală, prejudiciile vor continua să crească.