Fiul deputatului AUR Antonio Popescu, jefuit în plină zi în fața sediului partidului din Râmnicu Vâlcea

marți, 9 septembrie 2025

Deși municipiul Râmnicu Vâlcea este considerat un oraș relativ sigur, cu puține furturi comise la orele amiezii, în ultimele luni locuitorii au început să observe o creștere a numărului de persoane venite din alte zone, cerșetori sau indivizi fără ocupație, care tulbură liniștea comunității.

Un astfel de incident s-a petrecut chiar azi, în jurul orei 13:15, când fiul deputatului AUR Antonio Popescu a rămas fără bicicleta și trotineta cu care se plimba în fața sediului partidului, situat pe strada Buna Vestire, în zona Nord a orașului. Cele două au fost sustrase în doar câteva minute de neatenție.

„I-am lăsat bicicleta și trotineta jos din mașină pentru că aveam două persoane de înregistrat. Se plimba alternativ cu ele prin fața sediului, apoi a intrat să bea apă. Și Gabi (n.r. deputatul Antonio Popescu) a intrat pentru câteva momente. În acel interval au rămas nesupravegheate. Un vecin din blocul alăturat a văzut totul și chiar i-a strigat hoțului să le lase acolo, fiindcă știa că aparțin copilului. Dar nu a contat… tânărul, de aproximativ 20-30 de ani, brunet, îmbrăcat cu tricou alb, a plecat rapid cu ambele. Polițiștii urmează să verifice imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă. Oricum ar fi, copilul meu a primit astăzi o lecție dură. Dacă cineva recunoaște obiectele sau vede pe cineva încercând să le vândă, rugăm să anunțe poliția. Mulțumim tuturor pentru sprijin!”, a declarat Magda Popescu, soția deputatului.