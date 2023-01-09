Ultimele stiri

Firma mică, contractele mari! Cazul „spectaculos” al ALL AREA SYSTEMS SRL (Adrian Spătaru): 200 lei capital, 10 angajați – dar în 2025 intră pe lucrări de milioane de lei la școli, canalizări și drumuri!

luni, 29 septembrie 2025

Într-un județ în care infrastructura se repară „din procedură simplificată în procedură simplificată”, o firmă minusculă – ALL AREA SYSTEMS SRL (CUI 39224089) – apare, în 2025, ca ofertant câștigător în asocieri pe contracte de milioane de lei. Nu mai vorbim despre camere video și alarme la școli, ci despre canalizări, drumuri, poduri, centre de zi și clădiri publice.

Paradoxul sare în ochi: compania are capital social 200 lei, ~10 angajați, este înființată în 2018, declară cifră de afaceri 2024: 1.883.237 lei (-7% față de 2023) și profit net 2024: 108.602 lei (+28%). Cod CAEN principal: 8020 – sisteme de securizare. Și totuși, în 2025, semnătura firmei apare pe lucrări grele de construcții.

Ce arată documentele din SEAP/e-licitație (2025)

Din capturile oficiale furnizate (SEAP/e-licitație), rezultă atribuiri prin procedură simplificată unde ALL AREA SYSTEMS figurează în asociere, pe valori unitare de la ~1,9 mil. lei la ~11,6 mil. lei:

SCNA1121513 – 13.09.2025 – „Construire și echipare corp nou Școala Gimnazială, sat Bîrsești, com. Budești” (CPV 45214220-8) – 4.939.904,85 lei – atribuit.

SCNA1107442 – 09.09.2025 – „Creșterea eficienței energetice – Școala gimnazială Colonie” – 2.181.645,27 lei – (contractul apare ca modificat de 3 ori ).

SCNA1121682 – 17.06.2025 – „Înființare Centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă” (CPV 45215221-2) – 4.520.677,00 lei

SCNA1121062 – 03.06.2025 – „Creșterea eficienței energetice – Școala I-VIII Stoenești-B…” – 1.920.780,25 lei – atribuit.

SCNA1121059 – 03.06.2025 – „Construire școală gimnazială P cu clasele I-VIII – com. Dănicei, sat Bădeni” – 2.765.364,45 lei – atribuit.

În fișele de atribuire apar și numere/valori de contract separate pe aceeași perioadă:

Nr. 2488 / 29 mai 2025 – 2.765.364,45 lei – ALL AREA SYSTEMS ...

Nr. 3026 / 30 mai 2025 – 1.920.780,25 lei – ALL AREA SYSTEMS ...

Nr. 4161 / 13 iun. 2025 – 4.520.677,00 lei – ALL AREA SYSTEMS...

Concluzia: în 2025, ALL AREA SYSTEMS nu mai e doar vânzător de sisteme de securitate. Firma intră ca membru de asociere la lucrări mari: școli, eficiență energetică, canalizări, drumuri, centre sociale. Sumele sunt de ordinul milioanelor pe fiecare procedură.

„Saltul” unei firme mici în liga lucrărilor grele

Profilul economic rămâne modest: capital 200 lei, 10 salariați, cifra 2024 sub 2 mil. lei. Codul CAEN principal (8020) nu acoperă în mod direct execuția de canalizări, drumuri, construcții complete – dar compania are peste 180 de CAEN-uri secundare, inclusiv lucrări de construcții/instalații. Totuși, capacitatea reală (utilaje, echipe, management de șantier, garanții) nu reiese din datele publice.

În RNPM (AEGRM) apar garanții/credite cu BCR, Alpha Bank, BRD Sogelease – indiciu că există finanțări/garanții pentru dotări sau cash-flow, dar nu explică cum o firmă cu 10 oameni poate gestiona simultan execuții la asemenea volum fără subcontractare masivă.

Întrebările la care autoritățile trebuie să răspundă

Rolul concret al ALL AREA SYSTEMS în fiecare contract: ce parte din lucrări execută efectiv, care e valoarea alocată părții sale în asociere? Capacitate tehnică: ce utilaje, ce echipe proprii are? ce atestate/autorizații au inginerii/instalatorii, cum acoperă simultan șantiere în mai multe UAT-uri? Garanții: ce garanții de bună execuție a constituit, pe ce băncă/IFN, cine e liderul contractului și cum se împart penalitățile/riscurile? Modificările contractuale: în cazul Municipiului Râmnicu Vâlcea (Școala „Colonie”), trei modificări – de ce? s-au suplimentat cantități, s-au extins termene? Concordanța cu bilanțul: cum se regăsesc aceste valori în veniturile 2025-2026 ale ALL AREA SYSTEMS? Există decalaje semnificative între plățile efective și raportările contabile?

La conducerea All Area Systems SRL se află o singură persoană: SPĂTARU CONSTANTIN-ADRIAN. El este asociat unic și administrator cu mandat nelimitat, deținând 100% din părțile sociale (200 lei capital social) și fiind înregistrat din aprilie 2018. În documentele oficiale nu apar alte companii în care să fie implicat sau rețele de firme declarate, All Area Systems neavând statut de firmă-mamă sau acționar minoritar în alte entități. Practic, întreaga decizie – comercială, financiară și strategică – stă în mâinile unui singur om, ceea ce ridică întrebări suplimentare când firma intră în asocieri pe contracte de milioane de lei: cum gestionează un administrator unic, cu resurse umane limitate, derularea unor lucrări de infrastructură grea simultan în mai multe UAT-uri?

Ce înseamnă asta pentru contribuabil

Vorbind de milioane de lei cumulate la nivelul UAT-urilor din Vâlcea, modul în care sunt proiectate, atribuite, modificate și recepționate aceste contracte are impact direct în școli, drumuri, rețele, centre sociale. Dacă în spatele antetelor se ascund subcontractări opace, supraprețuri sau capacități inexistente, comunitățile plătesc mai mult pentru mai puțin.

ALL AREA SYSTEMS SRL e exemplul perfect al „upgrade-ului” discret: dintr-o firmă de securitate cu 200 de lei capital, în partener pe contracte publice de milioane. Atâta timp cât rolul real al fiecărui partener rămâne nebulos, modificările de contract apar în cascadă, iar capacitățile tehnice nu sunt demonstrate convingător, întrebările publice sunt obligatorii: cine lucrează, pe ce bani, cu ce rezultate și cine răspunde?

Vom continua să cerem documentele, să mergem pe teren și să publicăm toate actele care arată cum s-au făcut aceste atribuiri, cine a semnat și cine a încasat. Pentru că, dincolo de hârtii, școlile, drumurile și rețelele trebuie să existe – în realitate, nu doar în SEAP.

Tiberiu Pîrnău