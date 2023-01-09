Festivalul „La Izvorul Dorului” – patru zile de tradiții, folclor și prietenie internațională la Băbeni

Între 4 și 7 septembrie 2025, orașul Băbeni devine din nou gazda unuia dintre cele mai importante evenimente culturale din județ: Festivalul „La Izvorul Dorului”, ajuns la ediția a LII-a. Patru zile pline de port popular, cântec, dans, literatură și sport vor aduce laolaltă localnici, invitați din țară și din străinătate, într-o sărbătoare care pune în valoare identitatea orașului celor „trei nații” – români, ungureni și rudari.

Ziua centrală: duminică, 7 septembrie

Cea mai așteptată zi a festivalului este duminica, atunci când străzile Băbeniului se vor umple de culoare prin parada portului popular. Ansambluri din Vâlcea, dar și din Gorj, Argeș, Dolj, Sibiu, Alba și Polonia vor defila, arătând bogăția costumelor tradiționale. Programul continuă cu premierea cuplurilor care sărbătoresc „Nunta de Aur”, cu recunoașterea laureaților Concursului Național de Poezie „Dragoș Vrânceanu” și cu spectacole folclorice susținute de ansambluri din toată țara.

Seara va fi încununată de concertul „Rapsodia Vâlceană”, unde pe scenă vor urca artiști consacrați precum Marius Țugulescu, Olguța Berbec, Remus Novac, Irina Maria Birou, Mihaela Belciu, dar și vedete ale muzicii ușoare, precum Lora și Jador. Încheierea va fi marcată de un foc de artificii la ora 23:45.

Legătura culturală cu Polonia

Un moment deosebit îl constituie participarea Ansamblului Folcloric din Zbuczyn, Polonia, parteneri culturali ai Băbeniului de mai mulți ani. Aceștia vor aduce pe scenă dansuri și cântece tradiționale, consolidând prietenia dintre cele două comunități.

Patru zile de sărbătoare

Festivalul nu înseamnă doar folclor. Joi va avea loc turneul de fotbal „Memorial Preot Gheorghe Oprițescu”, vineri tinerii vor dansa pe ritmurile lui DJ Adrian, iar sâmbătă literatura își găsește locul prin întâlnirea „Casa de sub pădure”, seara fiind rezervată ansamblurilor și invitaților din Polonia.

„Este un festival care arată cine suntem și ce avem mai de preț. Băbeniul trăiește prin tradițiile sale și prin oamenii care le duc mai departe”, a declarat primarul Ștefan Bîzîc.

Astfel, „La Izvorul Dorului” rămâne nu doar o sărbătoare a comunității, ci și un punct de întâlnire între generații, culturi și valori, care transformă Băbeniul într-o adevărată capitală a tradiției pentru câteva zile.

Foto: Impact Real