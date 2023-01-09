Fără apă joi, în Ostroveni! Mai multe blocuri și Piața Ostroveni, afectate

miercuri, 17 septembrie 2025

Locuitorii din cartierul Ostroveni vor rămâne fără apă potabilă joi, 18 septembrie 2025, între orele 10.00 – 18.00, din cauza unor lucrări de dezafectare a vechilor conducte de pe strada Ostroveni.

Sistarea va afecta utilizatorii de pe tronsonul cuprins între Bulevardul Tineretului și intersecția cu strada Lucian Blaga, inclusiv blocurile A13, A14, A15, precum și Piața Ostroveni și complexul comercial din zonă.

Apavil SA transmite că echipele de intervenție vor încerca să finalizeze lucrările cât mai repede. După reluarea furnizării, vor fi efectuate purjări pentru asigurarea calității apei.

Reprezentanții societății recomandă consumatorilor ca, la repornirea apei, să lase robinetele deschise câteva minute pentru eliminarea impurităților. Cheltuielile pentru apa evacuată vor fi suportate de Apavil, în baza unei solicitări scrise sau telefonice la dispecerat (tel. 0350.802.160).