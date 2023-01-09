Fără apă caldă o zi întreagă la 20 de puncte termice din Râmnicu Vâlcea – CET Govora anunță lucrări urgente

marți, 2 septembrie 2025

CET Govora SA informează că pe data de 3 septembrie 2025, între orele 00.00 – 24.00, va întrerupe furnizarea apei calde și a agentului termic la 20 de puncte termice din Râmnicu Vâlcea. Măsura este necesară pentru remedierea unei avarii la conducta de tur DN600 de pe strada M.V. Popescu, în zona Gării, în fața blocului P1.

Zone și puncte termice afectate:

  • PT23 Cerna

  • PT30 OLTCHIM

  • PT32 Școala nr. 5

  • PT33 Timiș

  • PT34 Traian

  • PT35 Traian

  • PT36 Traian

  • PT37 Traian

  • PT38 Nord

  • PT39 Nord

  • PT40 Nord

  • PT41 Nord

  • PT42 Nord

  • PT43 Liceul Energetic

  • PT UM „Panait Donici”

  • PT Sala Polivalentă

  • PT Teatrul „Anton Pann”

  • PT Spitalul Județean Vâlcea

  • PT Pompieri Vâlcea

  • PT Direcția de Sănătate Publică Vâlcea

Conducerea CET Govora transmite scuze pentru disconfortul creat și dă asigurări că lucrările vor fi realizate în cel mai scurt timp posibil, astfel încât furnizarea apei calde să fie reluată fără întârzieri suplimentare.

