Fără apă caldă o zi întreagă la 20 de puncte termice din Râmnicu Vâlcea – CET Govora anunță lucrări urgente

CET Govora SA informează că pe data de 3 septembrie 2025, între orele 00.00 – 24.00, va întrerupe furnizarea apei calde și a agentului termic la 20 de puncte termice din Râmnicu Vâlcea. Măsura este necesară pentru remedierea unei avarii la conducta de tur DN600 de pe strada M.V. Popescu, în zona Gării, în fața blocului P1.
PT23 Cerna
PT30 OLTCHIM
PT32 Școala nr. 5
PT33 Timiș
PT34 Traian
PT35 Traian
PT36 Traian
PT37 Traian
PT38 Nord
PT39 Nord
PT40 Nord
PT41 Nord
PT42 Nord
PT43 Liceul Energetic
PT UM „Panait Donici”
PT Sala Polivalentă
PT Teatrul „Anton Pann”
PT Spitalul Județean Vâlcea
PT Pompieri Vâlcea
PT Direcția de Sănătate Publică Vâlcea
Conducerea CET Govora transmite scuze pentru disconfortul creat și dă asigurări că lucrările vor fi realizate în cel mai scurt timp posibil, astfel încât furnizarea apei calde să fie reluată fără întârzieri suplimentare.
