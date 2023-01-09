Fără apă caldă o zi întreagă la 20 de puncte termice din Râmnicu Vâlcea – CET Govora anunță lucrări urgente

marți, 2 septembrie 2025

CET Govora SA informează că pe data de 3 septembrie 2025, între orele 00.00 – 24.00, va întrerupe furnizarea apei calde și a agentului termic la 20 de puncte termice din Râmnicu Vâlcea. Măsura este necesară pentru remedierea unei avarii la conducta de tur DN600 de pe strada M.V. Popescu, în zona Gării, în fața blocului P1.

Zone și puncte termice afectate:

PT23 Cerna

PT30 OLTCHIM

PT32 Școala nr. 5

PT33 Timiș

PT34 Traian

PT35 Traian

PT36 Traian

PT37 Traian

PT38 Nord

PT39 Nord

PT40 Nord

PT41 Nord

PT42 Nord

PT43 Liceul Energetic

PT UM „Panait Donici”

PT Sala Polivalentă

PT Teatrul „Anton Pann”

PT Spitalul Județean Vâlcea

PT Pompieri Vâlcea

PT Direcția de Sănătate Publică Vâlcea

Conducerea CET Govora transmite scuze pentru disconfortul creat și dă asigurări că lucrările vor fi realizate în cel mai scurt timp posibil, astfel încât furnizarea apei calde să fie reluată fără întârzieri suplimentare.