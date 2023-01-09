marți, 16 septembrie 2025

Facturi uriașe la căldură pentru populația din Râmnicu Vâlcea, subvenție aproape inexistentă

În ședința Consiliului Local Râmnicu Vâlcea, aleșii USR au votat împotriva proiectului prin care tariful la GigaCalorie pentru populație crește la 619,48 lei/GCal.

Deși majorarea este justificată legal prin decizia ANRE și modificarea cotei TVA, adevărata problemă, spun consilierii USR, este subvenția locală derizorie – doar 60,5 lei/GCal, probabil cea mai mică din țară.

Comparații la nivel național:

Constanța: prețul urcă la 1.200 lei/GCal, dar subvenția este de 900 lei; cetățenii plătesc doar ~300 lei,

București: primăria subvenționează cu ~800 lei/GCal,

Oradea: prețul final pentru populație este de aproximativ 400 lei/GCal,

Râmnicu Vâlcea: locuitorii suportă aproape integral costul facturii.

„Ni se spune că nu există bani pentru subvenție. Totuși, pentru sensuri giratorii de milioane, pentru flori schimbate săptămânal și alte cheltuieli de imagine se găsesc resurse. Problema nu este lipsa banilor, ci prioritizarea greșită a cheltuielilor publice. Oare tot cetățenii trebuie să plătească azi, prin facturi uriașe, ambițiile electorale ale administrației?”, a declarat Victor Dobre, consilier local USR.

USR Vâlcea anunță că va depune, la următoarea rectificare bugetară, un amendament prin care să fie identificate resurse pentru majorarea subvenției, astfel încât prețul GCal să devină suportabil și să fie evitată o iarnă de coșmar pentru mii de familii din municipiu.

Din păcate, în Consiliul Local Râmnicu Vâlcea - Opozitia este formată doar din cei doi consilieri USR! Este din ce în ce mai evident: consilierii AUR si PNL au bătut palma cu primarul Mircia Gutău, ceea ce nu este neapărat rău pentru municipiu, dar mai sunt și proiecte de hotărâri de CL care ar putea să fie contestate și, iată, ajustate (așa cum propune USR acum).