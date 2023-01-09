sâmbătă, 6 septembrie 2025

Elevii din Vâlcea intră în grevă japoneză și dau un avertisment dur Guvernului: „Nu ne furați viitorul!”

Asociația Vâlceană a Elevilor (AVE) se alătură dascălilor și anunță că de luni, 8 septembrie, va declanșa greva japoneză, în semn de protest față de măsurile impuse de Guvern.

„Solicităm renunţarea imediată la aceste decizii şi deschiderea unui dialog real cu elevii, profesorii şi părinţii. Este inacceptabil ca echilibrarea bugetului să se facă prin sacrificarea educaţiei, în timp ce marea evaziune fiscală rămâne insuficient combătută, achiziţiile publice păguboase marcate de corupţie persistă, iar sinecurile şi privilegiile nejustificate sunt ocolite. Educaţia este un drept fundamental şi o investiţie strategică, nu un rând uşor de tăiat într-un tabel contabil. Măsurile propuse lovesc simultan în motivaţia elevilor, în condiţiile de muncă ale profesorilor şi în accesul la şcoală al copiilor din medii defavorizate”, au transmis reprezentanţii AVE într-un comunicat de presă difuzat vineri.

Elevii vâlceni își anunță sprijinul ferm pentru acțiunile sindicaliștilor și îi îndeamnă pe colegi să li se alăture luni, chiar la deschiderea noului an școlar. În aceeași zi, peste 30.000 de profesori din întreaga țară vor protesta masiv în Piața Victoriei din București.