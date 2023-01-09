sâmbătă, 27 septembrie 2025

Duca Elena Mădălina (ABA Olt), cea mai săracă directoare de instituție din Vâlcea?!

Declarația de avere completată pe 23 mai 2024 de către Ion Duca Elena Mădălina, președinte al comitetului director la ABA Olt, scoate în evidență o situație financiară surprinzător de modestă pentru un funcționar public aflat într-o funcție de conducere.

Patrimoniu imobiliar modest și trei mașini

Singurul imobil trecut în declarație este un apartament de 64 mp în Râmnicu Vâlcea, achiziționat în anul 2020 prin contract de vânzare-cumpărare. Imobilul este deținut în coproprietate cu soțul, fiecare având cota-parte de 1/2.

Deși nu are terenuri, case de vacanță sau spații comerciale, directoarea declară trei autovehicule: BMW (2016), Dacia Duster (2015), Mercedes Sprinter (2011).

Toate achiziționate prin contracte de vânzare-cumpărare, ceea ce sugerează valori relativ accesibile pe piața second-hand

Active financiare aproape inexistente

La capitolul economii, tabloul este aproape gol. Nu sunt declarate conturi sau depozite bancare consistente, investiții ori plasamente financiare. Singura datorie vizibilă: un credit contractat în 2022 de la UniCredit Bank, scadent în 2027, în valoare de 83.032,93 lei. Practic, în loc să aibă economii, directoarea are datorii.

Venituri din salarii și beneficii

Salariul anual declarat pentru funcția de director la ABA Olt este de 74.946 lei (aprox. 6.200 lei lunar net). La acestea se adaugă: 1.305 lei vouchere de vacanță

Nu există alte surse de venit: nici din chirii, nici din activități independente, nici dividende, nici premii.

În declarația de avere apare un detaliu cel puțin curios: soțul Elenei Mădălina Ion Duca nu figurează cu niciun venit declarat. Nici salarii, nici activități independente, nici pensii, chirii sau alte surse. Practic, potrivit documentului oficial, familia se bazează exclusiv pe veniturile directoarei ABA Olt și pe beneficiile aferente funcției sale. Această situație ridică semne de întrebare, în condițiile în care întreținerea unei gospodării și plata unui credit bancar nu sunt tocmai ușoare doar dintr-un singur salariu.

Imaginea unei „directoare fără avere”

Comparativ cu alți directori de instituții publice din Vâlcea – care declară terenuri, vile, conturi cu zeci sau sute de mii de euro și afaceri paralele – declarația Elenei Mădălina Ion Duca seamănă mai degrabă cu cea a unei funcționare obișnuite.

Un apartament modest, trei mașini second-hand, un credit bancar, salariul lunar și vouchere de vacanță – acesta este inventarul complet al „șefei” ABA Olt.

Cazul Elenei Mădălina Ion Duca ridică un semn de întrebare: Avem de-a face cu un caz rar de director de instituție publică „sărac”, fără afaceri și fără averi considerabile? Sau este doar o declarație de avere minimalistă, în care bunurile familiei nu apar toate trecute?

Indiferent de răspuns, realitatea din acte o plasează pe directoarea ABA Olt într-o poziție inedită: printre cei mai modești conducători de instituții publice din județul Vâlcea.

Tiberiu Pîrnău