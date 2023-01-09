Drept la replica

marți, 9 septembrie 2025

Drept la replica

Către,

Ziarul de Vâlcea

Subsemnata Bosoagă Florentina Daniela, domiciliată în Râmnicu Vâlcea, vă adresez prezenta notificare prealabilă, având în vedere faptul că ați difuzat în spațiul public, respectiv în publicația dumneavoastră „Ziarul de Vâlcea” și în transmisiuni live realizate pe rețele sociale (TikTok și Facebook) și ați făcut afirmații neadevărate și denigratoare la adresa mea, conform cărora aș fi participat și „adjudecat” un examen pentru ocuparea unui post de farmacist în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Vâlcea.

Menționez clar următoarele:

Nu m-am înscris, nu am participat și nu am nicio legătură cu vreun concurs de farmacist.

În ziua examenului, mă aflam în concediu de odihnă, fapt ușor de verificat.

A afirma sau insinua contrariul înseamnă dezinformare, defăimare și atingere adusă demnității, onoarei și reputației mele, contrar normelor legale și deontologice.

Solicitări:

Publicarea integrală a dreptului la replică, la loc și vizibilitate ca materialul inițial, în termen de 48 de ore de la primirea acestei notificări. Încetarea oricăror referiri false și a oricărei forme de hărțuire mediatică la adresa mea, inclusiv prin live-uri sau alte materiale video.

Temei legal:

Codul Penal, art. 207 și 208 – privitoare la infracțiunea de defăimare și hărțuire.

Legea 190/2018 și Regulamentul UE 679/2016 (GDPR) – privind prelucrarea ilegală a datelor cu caracter personal.

Legea 544/2001 și Codul Deontologic al Jurnalistului – obligația de a corecta informațiile eronate.

În lipsa respectării termenului menționat, mă voi vedea nevoită să:

depun plângere, astfel încât să fiți trași la răspundere penală pentru faptele comise;

mă constituie parte civilă pentru recuperarea prejudiciului moral cauzat prin aceste afirmații mincinoase;

sesizez Consiliul Național al Audiovizualului și Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Consecința directă, urmarea acestor fapte, este prejudicierea imaginii mele în comunitate, la locul de muncă și producerea unui prejudiciu moral, fiindu-mi afectată chiar și starea de sănătate.

Doresc rezolvarea pe cale amiabilă a acestei situații și corectarea informațiilor publicate, în spiritul respectului față de adevăr și de normele profesiei jurnalistice.

Vă mulțumesc pentru înțelegere și aștept confirmarea publicării dreptului la replică în termenul indicat.

09.09.2025

Bosoagă Florentina Daniela