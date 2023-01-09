Drept la replica
Către,
Ziarul de Vâlcea
Subsemnata Bosoagă Florentina Daniela, domiciliată în Râmnicu Vâlcea, vă adresez prezenta notificare prealabilă, având în vedere faptul că ați difuzat în spațiul public, respectiv în publicația dumneavoastră „Ziarul de Vâlcea” și în transmisiuni live realizate pe rețele sociale (TikTok și Facebook) și ați făcut afirmații neadevărate și denigratoare la adresa mea, conform cărora aș fi participat și „adjudecat” un examen pentru ocuparea unui post de farmacist în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Vâlcea.
Menționez clar următoarele:
Solicitări:
Temei legal:
În lipsa respectării termenului menționat, mă voi vedea nevoită să:
Consecința directă, urmarea acestor fapte, este prejudicierea imaginii mele în comunitate, la locul de muncă și producerea unui prejudiciu moral, fiindu-mi afectată chiar și starea de sănătate.
Doresc rezolvarea pe cale amiabilă a acestei situații și corectarea informațiilor publicate, în spiritul respectului față de adevăr și de normele profesiei jurnalistice.
Vă mulțumesc pentru înțelegere și aștept confirmarea publicării dreptului la replică în termenul indicat.
09.09.2025
Bosoagă Florentina Daniela
