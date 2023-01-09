Directoarea Elena Drăgan de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea, acuzată că păstrează orele de volei pentru un profesor pensionar

vineri, 26 septembrie 2025

Controverse la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea: prof. Elena Drăgan, acuzată că gestionează discreționar resursele umane și activitățile sportive!

De aproape trei ani, în interiorul unuia dintre cele mai prestigioase licee din județul Vâlcea – Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea – au început să se adune tot mai multe nemulțumiri legate de modul în care este condusă instituția. Ținta criticilor este actuala directoare, prof. Elena Drăgan, acuzată că gestionează discreționar resursele umane și activitățile sportive.

Orele de volei, ținute „la sertar”

Surse din interiorul liceului susțin că, deși există cerere și interes din partea elevilor pentru activitățile sportive, mai ales pentru volei, o parte din ore nu sunt făcute publice în orarul oficial. Aceste ore ar fi păstrate „ascunse”, fără să fie repartizate transparent profesorilor care ar putea să le preia.

Profesori cu concurs național, fără normă întreagă

Situația este cu atât mai tensionată cu cât, deși există profesori care au trecut prin concurs național și care ar avea dreptul la normă întreagă, aceștia rămân cu fracțiuni de normă. Motivul? Orele ar fi rezervate pentru un cadru didactic pensionat, ceea ce stârnește semne de întrebare în comunitatea școlară.

Cazul prof. Marius Mărgărit

Este vorba despre profesorul de educație fizică Marius Mărgărit, care, deși este pensionar de câțiva ani buni, continuă să predea ore în cadrul Colegiului. Practica de a menține în activitate profesori ieșiți la pensie nu este ilegală în sine, dar devine controversată atunci când blochează accesul unor cadre didactice tinere, calificate prin concurs.

Întrebări fără răspuns

De ce sunt preferați profesorii pensionari în defavoarea celor tineri, validați prin concurs? De ce nu există transparență în privința orelor de volei și a normelor disponibile? De ce conducerea Colegiului acceptă ca, într-o unitate de elită, regulile să fie aplicate discreționar?

Elevii, părinții și chiar o parte din profesori consideră că aceste decizii subminează imaginea instituției și afectează echilibrul unei comunități educaționale care, altfel, se mândrește cu rezultate academice remarcabile.