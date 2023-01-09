Direcția Silvică Vâlcea, prinsă în jocurile politice: un nou director pentru doar 60 de zile. Iacovete favorit

vineri, 12 septembrie 2025

Direcția Silvică Vâlcea, prinsă în jocurile politice: un nou director pentru doar 60 de zile

Direcția Silvică Vâlcea se pregătește de schimbare. Luni, 15 septembrie, instituția va avea un nou director, însă mandatul acestuia nu va depăși 60 de zile. Numirea va fi stabilită la București, de către o comisie a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în urma unui interviu.

Patru ingineri silvici și-au depus dosarele pentru ocuparea funcției: Marius Sîiulescu, Mihai Iacovete, Daniel Rădulescu și Ilie Ceucă.

Mihai Iacovete este susținut de PSD, iar Marius Sîiulescu de PNL.

Potrivit unor surse politice bine informate, favorit pentru funcție ar fi Mihai Iacovete. Acesta este de doi ani implicat activ în politică: a preluat conducerea organizației PSD Călimănești și a candidat la funcția de primar în 2024. Deși a pierdut, scorul obținut l-a încurajat să își facă planuri pentru viitor. Pentru Iacovete, șefia Direcției Silvice Vâlcea ar putea deveni o „trambulină” politică și o rampă de imagine în drumul său spre alegerile locale din 2028, unde vizează din nou fotoliul de primar al stațiunii Călimănești-Căciulata.