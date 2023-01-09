DGASPC Vâlcea – instituția care a ajuns la sapă de lemn: salarii neplătite, stocuri epuizate și director deconectat de la realitate

luni, 15 septembrie 2025

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vâlcea trece printr-o criză fără precedent, devenind singura instituție din județ – și, potrivit surselor, chiar din țară – care nu mai are bani pentru plata salariilor. Situația dramatică afectează atât angajații, cât și beneficiarii: detergentul, substanțele de curățenie, hainele și lenjeriile au ajuns la limita subzistenței, iar realitatea zilnică a centrelor sociale este una de supraviețuire.

Peste 1.000 de angajați, în pragul disperării

Stocurile de alimente și medicamente sunt aproape epuizate, în timp ce mai bine de 1.000 de angajați trăiesc în nesiguranță totală. Mulți dintre ei nu au bani să își acopere cheltuielile de bază sau chiar să ajungă la serviciu. „Trăim cu frica zilei de mâine. Nu știm dacă vom putea hrăni copiii sau bătrânii din centre”, spun cadre din instituție.

Criza a fost declanșată de un buget întocmit eronat – prevăzut doar pentru 6 luni. O greșeală administrativă incredibilă, care a aruncat instituția într-o prăpastie financiară, transformând DGASPC Vâlcea într-un caz unic la nivel național.

Lux pentru șef, umilință pentru restul

În timp ce personalul de execuție este împins spre deznădejde, directorul instituției pare complet rupt de realitate. Directorul general se deplasează cu mașină de serviciu și șofer personal inclusiv la ședințele comisiilor organizate în timpul programului, pentru care mai primește lunar, pe lângă salariu, aproximativ 80 de milioane de lei vechi.

În contrast, angajații nu își pot plăti utilitățile sau transportul, fiind puși în situația de a alege între a veni la serviciu și a-și hrăni familiile.

O instituție în derivă

În loc să fie un sprijin pentru cei mai vulnerabili – copii abandonați, persoane cu dizabilități, vârstnici fără ajutor – DGASPC Vâlcea riscă să devină un simbol al eșecului administrativ. Beneficiarii sunt primii afectați de lipsa hranei, a medicamentelor și a condițiilor minime de trai, în timp ce angajații, neplătiți și umiliți, își pierd ultimele resurse morale.

Această situație este intolerabilă și cere intervenția urgentă a autorităților centrale. Sunt necesare anchete serioase, transparență în cheltuirea banilor.

DGASPC Vâlcea nu poate fi abandonată – nici de Guvern, nici de cei care astăzi se prefac că nu văd drama a peste 1.000 de angajați și a beneficiarilor condamnați la suferință.