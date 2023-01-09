Dezvăluiri: Sebastian Fârtat, marioneta lui Buican, numit administrator la UCMH Reșița fără concurs! Interimarul Bogdan Badea este martor la căratul apei?!

luni, 22 septembrie 2025

În ciuda răspunsurilor oficiale ale Hidroelectrica, care încearcă să explice numirile controversate prin formula „pe domenii suport și nu pe domenii tehnice”, documentele interne contrazic flagrant această justificare.

Conform Deciziei asociatului unic nr. 6, Sebastian Fârtat – cunoscut drept marioneta deputatului PNL de Vâlcea, Cristian Buican – a fost numit administrator statutar la UCMH Reșița. Vorbim de o filială strategică a Hidroelectrica, înființată în 2024 prin preluarea activelor istorice ale UCMR Reșița, companie cu o tradiție industrială de 254 de ani.

Funcție tehnică fără experiență tehnică

UCMH Reșița funcționează sub cod CAEN 2811 – „Fabricarea de motoare și turbine”. Este o entitate industrială de importanță majoră, care necesită experiență tehnică și cunoștințe solide în domeniul energetic. Numirea lui Fârtat, un politician fără nicio experiență în zona tehnică, reprezintă o palmă dată profesioniștilor din companie și o dovadă a rețelei de influență politică ce domină Hidroelectrica.

Inaugurare cu fast, dar rezultate zero

Deschiderea oficială a UCMH Reșița a fost făcută cu fast, în prezența premierului Marcel Ciolacu și a ministrului Energiei, Sebastian Burduja. Declarațiile publice vorbeau despre renașterea industriei românești. În realitate, sub administrarea lui Fârtat, singura „decizie” notabilă a fost blocarea capitalului de lucru prin constituirea de depozite cu banii aduși ca aport de capital de Hidroelectrica – fapt ce a paralizat investițiile și dezvoltarea.

Rețeta falselor „experiențe”

Numirea lui Fârtat nu este întâmplătoare. Ea face parte dintr-o schemă bine cunoscută: indivizi promovați politic sunt instalați în funcții cheie pentru a-și construi o falsă „experiență profesională”, pe baza căreia să ocupe ulterior posturi și mai importante în stat. Așa se fabrică „profesioniștii” de partid, pe care apoi lideri ca Ilie Bolojan îi invocă atunci când proclamă public că „vor doar specialiști”.

Cine l-a pus acolo?

Întrebarea de fond este cine a orchestrat această numire...? Sursele arată clar că susținerea a venit din tandemul Cristian Buican – Bogdan Badea, cu girul ministrului Burduja, la vremea respectivă. Rămâne de văzut cu ce anume au fost convinși aceștia să promoveze un politician local într-o poziție tehnică de asemenea importanță. Întrebarea e, evident, retorică, dar merită investigată de organele judiciare, pentru că aici vorbim despre suspiciuni rezonabile de trafic de influență și abuz în serviciu.

Între timp, adevărații specialiști din cadrul UCMH Reșița și Hidroelectrica sunt sfidați de aceste aranjamente și puși la colț de o clasă politică pentru care loialitatea de partid contează mai mult decât competența.

Tiberiu Pîrnău