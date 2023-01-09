Dezvăluiri incendiare: Managerul Hidroelectrica Vâlcea, Constantin Tîrși, avere imensă și privilegii ascunse în spatele funcției

joi, 11 septembrie 2025

Un nou caz revoltător zguduie Hidroelectrica – compania considerată „perla energetică” a României, dar care a ajuns să fie un adevărat paradis al sinecurilor și al averilor inexplicabile. Declarația de avere a lui Tîrsi I. Constantin, manager de unitate la Hidroelectrica – Râmnicu Vâlcea, ridică numeroase semne de întrebare și devoalează o realitate scandalos de opulentă, departe de imaginea de „angajat model” dintr-o companie de stat.

Salarii de lux la stat

Potrivit documentelor oficiale, în anul fiscal precedent, Constantin Tirsi a încasat un salariu anual de 338.774 lei (aproape 6.800 euro lunar) de la Hidroelectrica, iar soția acestuia, angajată tot în cadrul aceleiași companii, a adunat 116.002 lei. Vorbim așadar despre un cuplu care încasează peste 450.000 de lei anual din banii unei companii controlate de stat. Practic, Hidroelectrica funcționează ca un „bancomat” pentru familiile bine conectate la sistem.

Imobile și terenuri dobândite la foc automat

Familia Tîrși deține:

un teren intravilan de 1.000 mp în Râmnicu Vâlcea, cumpărat în 2011;

două terenuri în Bărbătești (2.200 mp și 2.000 mp), primite prin moștenire în 2021 și 2022;

o casă de 230 mp în Râmnicu Vâlcea, construită în 2014.

Întrebarea firească este: din ce resurse financiare a fost ridicată această avere, într-un interval relativ scurt, în condițiile în care România trecea prin ani de criză?

Conturi și depozite grase

Declarația de avere mai scoate la iveală sume impresionante în bănci:

90.000 lei la ING;

45.000 lei la Unicredit;

6.700 euro la Banca Transilvania;

un depozit bancar de 396.000 lei la Unicredit.

În total, familia managerului Hidroelectrica are aproape 600.000 lei economisiți, adică echivalentul a peste 120.000 de euro.

Acțiuni și plasamente de zeci de mii de euro

Lista privilegiilor continuă cu un portofoliu financiar de invidiat:

347 de acțiuni la Hidroelectrica (47.000 lei);

1.171 de acțiuni la Banca Transilvania (37.000 lei);

1.500 de acțiuni la Transgaz (32.700 lei);

400 de acțiuni la Nuclearelectrica (19.600 lei);

alte titluri la Bursa de Valori București, Fondul Proprietatea și Biofarm.

Valoarea totală a acestor investiții depășește 130.000 de lei, bani acumulați în timp ce omul de rând se luptă cu facturi imense la energie.

Hidroelectrica – moșia „băieților deștepți” locali

Cazul lui Constantin Tîrsi arată cum posturile de la Hidroelectrica se transformă în adevărate rente pe viață, unde funcțiile bine plătite generează averi impresionante, iar soțiile, copiii și rudele devin automat angajați privilegiați ai companiei.

Cum este posibil ca într-o societate națională să existe astfel de cumetrii și acumulări, în timp ce legea și Constituția interzic discriminarea la angajare și favorizarea rudelor?

În realitate, Hidroelectrica a ajuns o fortăreață de sinecuri și averi, ascunse sub umbrela unei companii strategice a statului român. Cazul Tîrsi nu este singular – este doar un nou episod al mafiei politice și sindicale care controlează de zeci de ani această companie.

Următorul pas firesc ar fi o anchetă a ANI și a DNA, pentru a lămuri dacă aceste averi sunt justificate și dacă nu cumva vorbim de un clasic caz de îmbogățire nejustificată pe spinarea statului.

Tiberiu Pîrnău