vineri, 26 septembrie 2025

Dezastru administrativ la Valea Mare: Raportul Curții de Conturi îl pune la zid pe primarul Niță Ion Gabi - haos financiar, bani publici cheltuiți fără justificare!

Un raport oficial de audit financiar efectuat de Curtea de Conturi în 2025 la UATC Valea Mare, județul Vâlcea, scoate la iveală nereguli grave în modul în care primăria, condusă de primarul Niță Ion Gabi, administrează banul public. Documentul arată un tablou alarmant: achiziții fără proceduri, venituri neîncasate, contabilitate „pe genunchi” și un patrimoniu gestionat haotic.

Achiziții publice fără transparență, venituri pierdute, buget local șubrezit

Auditorii au constatat că primarul Niță Ion-Gabi a aprobat plăți și contracte fără documentație completă și, în unele cazuri, fără respectarea legislației achizițiilor publice. Lipsa justificărilor ridică suspiciuni că anumite firme au beneficiat de tratament preferențial, în detrimentul legalității și al interesului comunității.

Raportul evidențiază că primăria nu a colectat în totalitate veniturile proprii, lăsând sume importante neîncasate. Într-o comună unde oamenii cer drumuri asfaltate, canalizare și infrastructură modernă, conducerea a „uitat” să aducă în vistieria locală banii care i se cuveneau.

Contabilitate deficitară și risc de prejudicii

Situațiile financiare prezentate de primărie nu reflectă realitatea. Auditorii au identificat erori și lipsuri flagrante în evidența contabilă, ceea ce creează un risc major ca banii publici să fie folosiți abuziv. Practic, cetățenii nu au nicio garanție că bugetul local este gestionat corect.

Patrimoniu necunoscut – comuna „nu știe ce are”

Un alt aspect grav: inventarierea patrimoniului este incompletă. O parte din bunurile publice nu apar în evidențele contabile, ceea ce ridică suspiciuni că acestea ar putea fi folosite ilegal sau chiar înstrăinate fără ca oamenii să știe.

Cine răspunde?

Raportul este clar: responsabilitatea pentru aceste nereguli aparține conducerii – primarului Niță Ion-Gabi, secretarului comunei și aparatului financiar-contabil. Consiliul Local (majoritatea PNL!), prin rolul său de control, nu poate invoca necunoașterea situației. Tăcerea echivalează cu complicitatea.

Cetățenii, victimele unei administrații iresponsabile

Locuitorii din Valea Mare au acum confirmarea oficială a ceea ce suspectau de ani de zile: banii lor nu sunt administrați cu responsabilitate. În loc de investiții, transparență și modernizare, comuna se confruntă cu haos administrativ și suspiciuni de aranjamente obscure.Raportul de audit nu mai lasă loc de interpretări. Primarul Niță Ion-Gabi trebuie să dea explicații publice și, eventual, în fața organelor de control și de anchetă. Cazul Valea Mare este o mostră a felului în care o administrație locală poate transforma banul public într-o pradă politică, iar comunitatea într-o victimă a nepăsării și a lipsei de transparență.

Situație contabilă sintetizată – UATC Valea Mare (exercițiul financiar auditat)

Indicator Valoare conform evidențelor Observații din raportul de audit Venituri proprii estimate 4.200.000 lei Din care cca. 600.000 lei neîncasate (taxe și impozite locale restante). Cheltuieli totale declarate 4.050.000 lei Nu există documente justificative pentru plăți în valoare de cca. 450.000 lei (achiziții și lucrări). Rezultat bugetar (excedent declarat) +150.000 lei Rezultatul este incorect, fiind „umflat” de venituri neîncasate. În realitate, bugetul e în deficit. Active patrimoniale înregistrate 18.500.000 lei Lipsesc din evidențe bunuri estimate la peste 1.200.000 lei (terenuri, clădiri). Datorii totale (creditori/furnizori) 1.050.000 lei O parte din datorii nu sunt confirmate prin documente, risc de litigii. Arierate (restanțe la plată peste 90 zile) 320.000 lei Neplata la termen afectează credibilitatea instituției.

Concluzia cifrelor:

– 600.000 lei pierduți prin neîncasarea taxelor și impozitelor;

– 450.000 lei cheltuiți fără justificare clară;

– 1.200.000 lei bunuri publice care „nu apar în contabilitate”;

– Rezultatul real al bugetului nu este excedent, ci deficit.

RAPORTUL INTEGRAL: 2024-01-25_AF_VL_UATC_VALEA_MARE