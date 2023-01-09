Deșeuri arse în cartierul Morilor din Râmnicu Vâlcea: pericol pentru vecini, amendă de 3.000 de lei pentru proprietară!

sâmbătă, 27 septembrie 2025

Joi, 25 septembrie, liniștea cartierului Morilor din Râmnicu Vâlcea a fost tulburată de o coloană densă de fum, vizibilă de la mare distanță. Alarmate, echipajele Poliției Locale au pornit în grabă spre strada Jiului, unde aveau să descopere o situație revoltătoare: o gospodărie devenise sursa incendiului, după ce proprietara a decis să dea foc unor deșeuri menajere și vegetale, ignorând legea și bunul-simț.

Fumul toxic și flăcările riscau să se extindă rapid la casele vecine, transformând un act de inconștiență într-o posibilă tragedie. Doar norocul și intervenția promptă au făcut ca incidentul să nu degenereze.

Poliția Locală a aplicat o amendă de 3.000 de lei, în baza Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților. Totodată, autoritățile au avertizat-o pe femeie că asemenea practici nu vor mai fi tolerate, întrucât arderea deșeurilor nu doar poluează grav aerul, ci reprezintă un risc real pentru siguranța întregii comunități.

Acest caz scoate din nou la iveală o problemă cronică a Râmnicului: lipsa de responsabilitate a unor cetățeni care aleg să scape de gunoaie prin foc, punând în pericol sănătatea vecinilor și siguranța orașului.