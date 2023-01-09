Descoperire arheologică de excepție la Ocnița – Buridava, Vâlcea

luni, 15 septembrie 2025

Campania arheologică din vara acestui an a scos la lumină noi dovezi despre viața și ritualurile dacilor. La situl de la Ocnița – Buridava, considerat unul dintre cele mai importante centre ale lumii geto-dacice, arheologii au descoperit un nou mormânt al unui copil, cu resturi de banchet funerar și un colier din mărgele de sticlă cu rol protector.

Buridava, menționată de Ptolemeu ca reședință a tribului burilor, avea un rol strategic datorită resurselor de sare și poziției dintre Dunăre și zona intracarpatică. Descoperirile confirmă existența unei necropole dacice din secolele I î.Hr. – I d.Hr., unde copiii erau înhumați, iar adulții incinerați.

Potrivit coordonatorului cercetărilor, prof. Constantin Augustus Bărbulescu, mormintele reprezintă „monumente ale memoriei”, iar obiectele funerare și urmele de banchete atestă practici rituale complexe, legate de credința dacilor în nemurire.

Investigațiile viitoare – inclusiv analize ADN și medico-legale – vor aduce noi informații despre viața, sănătatea și cultura spirituală a locuitorilor Buridavei.