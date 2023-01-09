Descinderi la Scundu și Pesceana: carne de vânat, trofee și capcane, ridicate de polițiști

vineri, 19 septembrie 2025

Polițiștii din Vâlcea au efectuat, în dimineața zilei de 19 septembrie, două percheziții domiciliare în județ, în cadrul unui dosar penal ce vizează braconajul și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Acțiunea a fost coordonată de Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Vâlcea, cu sprijinul luptătorilor de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale.

„Activitățile au fost desfășurate într-un dosar penal privind infracțiunile de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, precum și de vânătoare fără respectarea condițiilor legale”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea.

La locuința unui bărbat din comuna Scundu, satul Crângu, oamenii legii au găsit 30 de kilograme de carne de vânat, un trofeu de cervid și nouă coarne de căprior. Toate acestea au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.

De asemenea, la domiciliul unui bărbat din comuna Pesceana, satul Negraia, polițiștii au descoperit patru capcane metalice de tip laț și patru capcane improvizate din sfoară.

„Cercetările sunt în plină desfășurare sub supravegherea unității de parchet competente, pentru documentarea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale”, au mai precizat autoritățile.