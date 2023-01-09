marți, 9 septembrie 2025

Deputatul PNL Alexandru Muraru – scandaluri, privilegii și ipocrizie politică

În timp ce Iașul are nevoie de lideri autentici, conectați la problemele reale ale comunităților locale, Alexandru Muraru, deputat PNL și lider liberal ieșean, s-a transformat într-un simbol al ipocriziei politice, al privilegiilor și al rupturii față de primarii și oamenii care l-au trimis în Parlament.

Revolta primarilor liberali din Iași – Muraru, acuzat de ipocrizie

Primarii PNL din Iași au ieșit public împotriva propriului lider. Nemulțumirile sunt clare: Muraru impune „reforme” de la birou, cu aer superior, fără consultare reală. Primărița din Ciortești, Alina Apostol, a spus-o fără menajamente: „populism” și „ipocrizie politică” – acesta este stilul lui Muraru. În timp ce vorbește despre austeritate și disciplină bugetară, își permite luxul unei vile impunătoare în comuna Aroneanu, detaliu care ridică serioase semne de întrebare despre cât de conectat mai este la viața oamenilor simpli.

Scandalul microbuzelor electrice – afacere la prețuri umflate

Un alt episod controversat poartă semnătura lui Muraru: scandalul microbuzelor electrice pentru elevi. Oficial, deputatul susține că achizițiile s-au făcut transparent, conform regulilor PNRR. Neoficial, investigațiile jurnalistice arată că în unele cazuri prețurile au fost dublate față de valoarea reală a pieței. O afacere „curată” doar pe hârtie, dar care miroase a contracte cu dedicație și bani publici risipiți cu cinism.

Bojdeuca lui Ion Creangă – patrimoniu transformat în pensiune

Nu putem uita scandalul restaurării Bojdeucii lui Ion Creangă. Sub patronajul politic și cultural al lui Muraru, un monument istoric a fost transformat într-o caricatură turistică: ciubăr, parchet laminat și elemente moderne care au șters autenticitatea locului. În loc să păstreze moștenirea lui Creangă, proiectul a sfârșit prin a arăta ca o pensiune banală, stârnind revoltă în rândul istoricilor și al iubitorilor de cultură.

Concluzie – un lider rupt de realitate

Alexandru Muraru se prezintă drept un reformator, un apărător al „valorilor” și un lider responsabil. Realitatea arată altceva: ipocrizie politică, scandaluri financiare, patrimoniu batjocorit și privilegii personale. Primarii îl contestă, presa îi demontează discursurile, iar ieșenii văd în el doar încă un politician preocupat mai mult de imagine și de confortul propriu decât de nevoile reale ale comunității.