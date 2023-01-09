vineri, 26 septembrie 2025

Deputatul AUR Nicolae Mîndrescu: „USR și Diana Buzoianu blochează viitorul energetic al României”

Deputatul AUR de Vâlcea, Nicolae Mîndrescu, lansează un atac dur la adresa USR și a deputatei Diana Buzoianu, pe care îi acuză că se alătură unor „ONG-uri obscure” cu scopul de a bloca proiectele de dezvoltare din domeniul energetic.

„În loc să avanseze, România stă pe loc din cauza unor politicieni care pun piedici progresului. USR și deputata Diana Buzoianu se alătură unor ONG-uri obscure pentru a bloca viitorul energetic al României. În loc să sprijine investițiile care aduc energie mai ieftină și locuri de muncă, ei aleg să asculte de interese străine, deghizate în activism”, a declarat Mîndrescu.

Parlamentarul vâlcean subliniază că România are nevoie de soluții concrete, nu de „pretexte și bâlbe politice”, și anunță că AUR va susține moțiunea de demitere a ministrului de resort:

„Românii nu mai au nevoie de pretexte și bâlbei politice. Au nevoie de soluții și de curaj. De aceea, AUR votează moțiunea de demitere a ministrului care nu mai reprezintă soluții, ci partea problemei. E timpul să spunem STOP acestor practici! E timpul pentru o politică ce pune pe primul loc energia românească și prosperitatea cetățenilor!”

Declarația lui Nicolae Mîndrescu se înscrie în seria criticilor dure formulate de AUR la adresa actualei guvernări, partidul acuzând în repetate rânduri că deciziile strategice în domeniul energiei sunt influențate de grupuri de interese externe, în detrimentul economiei naționale și al cetățenilor.