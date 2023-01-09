sâmbătă, 6 septembrie 2025

Deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan și a guvernării acestuia, acuzându-l pe liderul executivului că își subordonează instituțiile statului prin manevre legislative și numiri controversate.

„Ilie Bolojan a abrogat un articol de lege doar pentru a-l putea numi șef al Corpului de Control, cu rang de secretar de stat, pe Crinel Nicu Grosu, care, conform legii inițiale, nu avea experiența necesară pentru a ocupa acea funcție. Asta după ce și-a aranjat fosta viceprimăriță ca secretar la Camera Deputaților, printr-un vot girat de parlamentarii săi, dar știm bine cine a dat ordin pe unitate”, afirmă Popescu.

Deputatul atrage atenția și asupra altor situații care demonstrează, în opinia sa, dublul standard aplicat de actuala putere: „Aflăm zilele acestea că unul dintre miniștri are taxe neachitate la stat, în timp ce cetățenii români simpli, fără putere politică, sunt sufocați de somații și amenzi. Datornicii la stat ajung să ocupe funcții cheie în acest stat paralel construit de Bolojan și gașca lui.”

În final, parlamentarul AUR transmite un mesaj de revoltă: „Mulțumim domnilor… i-ați mai fentat o dată pe români! Este inadmisibil ca guvernarea să funcționeze pe bază de relații și aranjamente personale, în timp ce românii de rând suportă consecințele austerității și abuzurilor fiscale.”

Declarațiile lui Antonio Popescu vin pe fondul creșterii tensiunilor politice dintre AUR și actuala guvernare, pe care opoziția o acuză tot mai des de abuz de putere și de subminarea statului de drept.